Timoté et ses émotions, à écouter avec l’appli LIZZIE

Timoté et ses émotions a été réédité, en janvier 2022, aux éditions Gründ, proposant ainsi d’écouter l’aventure du petit lapin, grâce à l’application LIZZIE. Un album d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, qui propose également un jeu à détacher, pour jouer avec le héros.

Timoté est tout joyeux, car ce soir, pour la première fois, il dort chez son copain Maxou. Le petit lapin a emporté un petit sac avec son pyjama et sa brosse à dents. Boubou est, bien évidemment, de la partie, pour cette nouvelle aventure. Mais au moment d’aller se coucher, Timoté sent des tourbillons dans son ventre, et il a chaud, si chaud ! Dans la chambre de Maxou, le papa raconte très bien les histoires, il s’amuse à faire les rugissements du terrible dragon. Maxou en réclame encore, tellement il est ravi. Le papa explique qu’il faut dormir maintenant…

Au cours de plusieurs jours, le petit héros va venir et découvrir plusieurs émotions. La joie, la peur, la colère, la honte vont ainsi rythmer son quotidien. Heureusement, ses parents vont l’accompagner et lui apprendre à reconnaître et maîtriser ses émotions qui parfois font que ça monte, ça descend, ça tourbillonne, dans le cœur, dans la tête et même dans le ventre. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs, qui se retrouveront facilement dans le petit héros, au quotidien qui leur ressemble. L’histoire est également à retrouver et écouter sur l’application gratuite LIZZIE, tout en suivant les pages du livre. Le dessin est rond plaisant et doux, offrant un bel univers coloré à découvrir. A la fin de l’ouvrage, un jeu de memory est à détacher, et un jeu de mimiques à retrouver.

