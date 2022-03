Les clés de l’œuvre de J.R.R. Tolkien est un ouvrage de Paul H. Kocher, paru aux éditions Bragelonne, en février 2022. Un livre, au format roman, qui vient éclairer l’œuvre mythique de J.R.R. Tolkien, une analyse, une vue d’ensemble et des réflexions, sur différents sujets abordés.

C’est par un sommaire bien détaillé, que débute l’ouvrage intéressant. Après un avant-propos de Vincent Ferré et une liste des abréviations, on retrouve les principales parties, à commencer par la Terre du Milieu, puis le Hobbit, l’ordre cosmique, Sauron et la nature du mal, les peuples libres, Aragorn et les Sept feuilles. Dans la première partie, c’est la Terre du Milieu qui est étudiée, un monde imaginaire, faisant référence au genre de la Fantasy. Un monde secondaire, issu de notre imagination, qui doit détenir l’étrangeté et le merveilleux, ainsi qu’une consistance interne. Il doit être crédible, tout en instaurant un second système de croyances.

Ainsi, la réédition de ce livre, 50 ans après sa première parution, est intéressante, car l’œuvre de Tolkien a pris beaucoup d’ampleur depuis et continue de fasciner. Le livre est très riche, intéressant, captivant, pour mieux comprendre, connaître, les différentes œuvres et personnages, qui fascinent et captivent. Les notions de croyance, de religion, sont abordées, tout comme le bien et le mal, la puissance… On comprend toute la richesse et la complexité des œuvres, récits et personnages, à travers des extraits, des regards approfondis. La vue d’ensemble est plaisante à découvrir, offrant son interprétation sur les œuvres, entre réflexion, héroïsme, liberté et merveilleux. Tout est bien décortiqué, accessible à tout lecteur, pour une découverte de ce vaste monde fantastique et complexe.

Les clés de l’œuvre de J.R.R. Tolkien est un ouvrage, paru aux éditions Bragelonne, qui offre à découvrir l’univers fantastique et mythique de J.R.R. Tolkien. Un ouvrage riche, intéressant, captivant, proposant de décortiquer ces œuvres complexes et denses, qui fascinent toujours autant.

Les œuvres de Tolkien