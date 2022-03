Journées d’Histoire Régionale : « ELLES ont fait l’Histoire »

Les 16èmes Journées d’Histoire Régionale se dérouleront les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 de 14h à 18h, à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson (Meurthe- et-Moselle).

Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, elles ont pour but de faire connaître au plus grand nombre les richesses historiques et patrimoniales locales.

Le thème, « ELLES ont fait l’Histoire », consacrera ces journées à l’Histoire des femmes en Grand Est. Cette édition proposera au public de (re)découvrir les grandes figures féminines qui ont compté dans l’Histoire, de Jeanne d’Arc à Émilie du Châtelet, en passant par Marie Marvingt, Louise Michel ou Louise Weiss mais également celles qui, plus méconnues aujourd’hui, marquèrent pourtant l’Histoire de leur territoire (suffragettes, résistantes, femmes politiques, artistes, industrielles, etc.). La place des femmes dans la société au cours des siècles sera également abordée sous l’angle social, culturel, religieux en mobilisant sources historiques, traces archéologiques ou patrimoine bâti et mobilier.

Au cours de ce week-end, les Journées d’Histoire Régionale réuniront plus de quatre-vingt structures de l’Histoire et du patrimoine, associatives ou institutionnelles, qui présenteront ce thème au travers d’expositions, d’animations, de spectacles, de conférences, et de reconstitutions historiques.

En mettant en avant ces portraits de femmes engagées, la Région contribue à bâtir une société plus égalitaire. Offrir aux femmes toute leur place dans l’espace public, c’est aussi lutter contre leur invisibilité. Pleinement impliquée dans la lutte pour l’égalité des sexes, la Région combat toute forme de discrimination et plus particulièrement les violences faites aux femmes, grande priorité du mandat.

Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end.

Programme détaillé : CHR Grand Est – Comité d’Histoire Régionale