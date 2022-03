Monsieur Soel en concert au théâtre Les Déchargeurs – Paris

Monsieur Soel à découvrir au Théâtre Les Déchargeurs du 31 mars au 22 avril 2022. Grand passager observateur et contemplatif qui nous conte la nostalgie, le temps qui passe, les questions sans réponse et toutes ces choses impalpables qui nous traversent…

Monsieur Soel

Théâtre des Déchargeurs – Paris 1er

Artiste à découvrir sans tarder ! Plongez dans l’univers poétique et musical de Monsieur Soel. Armé de son ukulélé, il nous chante les titres de son futur EP et ses chansons lunaires et ensorceleuses, débordantes de nostalgie et d’ingénieuse poésie. Monsieur Soel sera en 1ère partie du Concert de Mont Joseph.

Auteur, compositeur, interprète, Monsieur Soel se fait fort de s’inscrire dans la nouvelle scène de la Chanson Française. Inspiré par les airs du passé, parsemés d’air jazzy, son univers est coloré par le travail d’Henri Savador, Tété, Buenavista Social Club ou encore Charles Trenet. Dans une ambiance intimiste, sur la scène du Théâtre des Déchargeurs, il ouvrira ses valises à histoires dans un décor fait de bric et de broc, et nous fera passer un moment plein de délicatesse et de légéreté, avec pour seuls partenaires ; sa voix et son ukulélé.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Tous les jeudis et vendredis à 19h du 31 mars au 22 avril 2022. En première partie de Mont Joseph

Théâtre des Déchargeurs – 3 Rue des Déchargeurs – 75001 Paris

En ligne : www.lesdechargeurs.fr

Tarifs : 12€ / 15€