TOP 6 – Quelles sont les meilleures plateformes de trading crypto en France ? Découvrez notre sélection

Dans cet article nous vous proposons une sélection de plateformes de trading crypto entièrement sécurisées, fiables et économiques. Regardez les plateformes qui sont selon nous les meilleur pour trader des crypto monnaies en 2022:

La plateforme de trading Binance

Binance est la plateforme de trading la plus populaire à travers le monde. Elle pèse 70% du marché de la crypto mondiale selon cet article du journal Les Echos. Sur cette plateforme, vous avez la possibilité d’acheter et vendre plus de 150 crypto-monnaies. Sur Binance, vous pouvez non seulement investir dans les cryptomonnaies mais aussi dans les NFTs, la finance décentralisée (DeFi) des contrats à terme et bien d’autres choses encore. Binance est devenu extrêmement populaire pour son site web mais aussi pour son app au design attractif, conçue pour être intuitive. C’est une application qui peut devenir très addictive. On y trouve un esprit un peu gamer et vous avez la possibilité d’investir dans le lancement de jeux vidéo basés sur la crypto.

La plateforme BitiQ

BitiQ est une plateforme qui repose sur un modèle particulier : elle vous permet d’être mis en relation avec un courtier professionnel qui sera à vos côtés pour investir. Ces professionnels accompagnent aussi bien des traders débutants que des traders expérimentés. Si nous avons choisi de mettre BitiQ a la première place de notre classement, c’est parce que, d’après nos tests et les nombreux échos que nous avons obtenu, les courtiers avec qui vous serez mis en relation sont tous des professionnels certifiés de haut niveau, avec une grande pédagogie et une grande connaissance du secteur des crypto monnaies. Vous bénéficiez aussi sur BitiQ d’un support client 24h sur 24 et 7 jours sur 7 qui est d’une grande réactivité et à l’écoute de vos problèmes ou interrogations.

La plateforme Coinbase

Coinbase est l’autre géant du trading de crypto-monnaies avec Binance. Il s’agit d’une plateforme destinée au grand public, sûre, efficace et simple d’utilisation. Elle regroupe une grande communauté de traders venus de tous horizons. On y trouve de jeunes traders en herbe et des traders plus aguerris du monde entier, avec des traders inscrits dans plus de 100 pays différents. Coinbase compte une communauté de plus de 73 millions de membres.

La plateforme française Coinhouse

Vous vivez en France ? La meilleure solution est peut-être d’utiliser une plateforme dans votre pays. Cela pourra permettre de faciliter vos démarches administratives grâce à l’aide d’une équipe francophone pour vous accompagner. Vous pouvez aussi faire ce choix par patriotisme économique en faisant le choix d’utiliser une plateforme française. Toutes ces raisons sont bonnes. Mais au-delà d’être une plateforme française, Coinhouse est aussi une plateforme européenne et mondiale qui propose une offre extrêmement compétitive. De plus, pour vous aider à mieux investir, Coinhouse vous propose une sélection de 30 crypto actifs considérés comme prometteurs.

Une autre plateforme française, Just Mining

Just Mining est également une plateforme française et comporte donc les mêmes avantages que Coinhouse. Pour les raisons que nous avons évoquées, utiliser une entreprise française peut être une bonne idée si vous vivez en France ou si vous êtes français. La différence avec Just Mining, c’est que cette plateforme propose une diversité d’investissements très importante, puisqu’au-delà des crypto monnaies classiques, vous avez aussi la possibilité d’investir dans des investissements comme le « staking », les « prochains » ou les « masternodes ». Ces investissements peuvent sembler compliqués au premier abord mais si vous souhaitez en apprendre plus sur les cryptomonnaies, le créateur, Owen Simonin, anime une chaîne YouTube de vulgarisation crypto que nous vous recommandons.

La plateforme eToro

eToro est une excellente plateforme si vous souhaitez faire du trading une expérience sociale. eToro est un peu le réseau social du trading de crypto-monnaies. Vous avez la possibilité de commenter et de lire les commentaires des autres membres de la communauté sur l’actualité trading. eToro propose aussi de pouvoir consulter le portefeuille des autres traders afin de pouvoir s’en inspirer. Les Copy Portfolios disponibles sur la plateforme permettent aussi aux utilisateurs de copier-coller en un instant le portefeuilles crypto d’autres traders. Cela permet aux traders qui ne savent pas encore exactement dans quoi investir ou qui n’ont pas le temps de s’intéresser profondément au sujet de pouvoir quand-même investir dans ce secteur en pleine expansion qu’est le secteur des crypto-monnaies, en faisant en quelque sorte travailler les autres traders à leur place.