Avec mon doigt… Mon imagier animé Les licornes

Les licornes est un nouveau titre de la collection Avec mon doigt… Mon imagier animé, des éditions Usborne, paru en janvier 2022. Un livre animé, pour les tout-jeunes lecteurs, à partir d’un an, pour voir les belles illustrations colorées, glissant, pour laisser apparaître des surprises !

Dès la couverture, une animation permet aux enfants, ou aux parents, pour amorcer la lecture, de faire glisser une licorne, dans le ciel étoilé. Derrière elle, une fée apparaît, avec une baguette à la main. A la première double page, une grande et belle illustration, présente une licorne qui vole, suivie de deux fées. Le soleil se cache derrière un nuage, tandis qu’une fée se cache derrière l’aile de la licorne. On la découvre, en faisant glisser, ou battre, l’aile de la jolie créature. Une question simple et courte interpelle les enfants, les invitant à manipuler, à trouver l’animation à faire bouger.

Le livre est très coloré et attrayant, de par les illustrations et ces créatures fantastiques à découvrir. De plus, le livre carré et cartonné, est adapté aux jeunes lecteurs, tout comme les animations proposées, pour faire bouger ces licornes, et laisser apparaître bien des surprises ! Le texte est très simple, accrocheur, il interpelle les enfants, les invitant à participer et à faire glisser les personnages ou autres éléments. Des creux permettent aussi une approche tactile plaisante, une amorce pour le graphisme à venir. L’univers est charmant et beau, lumineux et joyeux, avec de belles licornes à découvrir, des êtres fabuleux et fantastiques, pour ce monde plein de magie et de surprise. Le dessin est simple, rond, doux, avec des personnages souriants et de belles couleurs vives à retrouver.

