Présentation de la cryptomonnaie DAI

La cryptomonnaie Dai (DAI) est une crypto monnaie de type stablecoin. Il s’agit d’un stablecoin décentralisé, ce qui signifie que ce n’est pas une entreprise qui se charge de l’émission de cette crypto monnaie. Elle fonctionne grâce à la blockchain.

La valeur du DAI est adossée sur le dollar américain, sa valeur est de 1 $. Il a été créé et se trouve toujours actuellement sur le réseau Ethereum Smart Contrat et sur la plateforme MakerDAO.

Le projet Dai est l’un des projets crypto les plus ambitieux en cours actuellement. La capitalisation boursière du Dai est d’environ 9,7 milliards de dollars le 26 janvier 2022 et DAI se trouve à la 20ème place au classement des crypto-monnaies les plus importantes. Il s’agit donc d’un projet très important car il est très difficile de se faire une place dans le top 20 parmi la forte concurrence du marché crypto et les quelques 17 111 crypto monnaies qui existent aujourd’hui selon le site de référence CoinMarketCap. En termes de capitalisation, Le DAI dépasse certains projets pourtant iconiques comme le Litecoin (LTC), Chainlink (LINK), NEAR Protocol (NEAR), FANTOM (FTM), TRON (TRX), et bien d’autres dont le nom pourrait vous être familier si vous vous intéressez de près au monde de la crypto et aux différents projets innovants qui s’y développent en ce moment.

Comment acheter et vendre de la cryptomonnaie DAI ?

Comment fonctionne le DAI, comment est-il généré ?

Appartenant à l’écosystème Ethereum, puisque DAI est en fait un token appartenant à la blockchain Ethereum, DAI participe de manière assez conséquente à sa puissance économique et à son développement. Il s’agit d’un apport non négligeable pour la blockchain Ethereum. L’une des innovations de DAI par rapport aux autres stablecoins se trouve dans la manière dont il est généré. Il repose sur un smart contrat avec un mécanisme de prêt-dette ou on utilise d’autres crypto-monnaies pour générer du DAI. Ces crypto monnaies sont utilisées comme collatéral (regardez cet article de Futura Sciences sur le fonctionnement du collatéral dans la finance décentralisée (DeFi) si vous ne maitrisez pas bien ce concept) pour générer de la cryptomonnaie DAI. C’est le smart contrat qui contrôle le flux de DAI sur le marché.

Prenons un exemple. Si vous avez des crypto monnaies, comme par exemple de la cryptomonnaie Ethereum (il peut s’agit de la cryptomonnaie Ethereum ou d’autres crypto monnaies supportées), et que vous souhaitez générer des DAI vous devez vous rendre sur la plateforme MakerDAO et bloquer ces crypto monnaies comme collatéral. Vous n’aurez donc plus accès à vos crypto-monnaies en Ethereum. Cependant vous pourrez en échange obtenir des DAI. Ce que vous devez faire pour obtenir des DAI, c’est que vous devez déposer en crypto monnaie au minimum 150 % de la somme (en valeur) de ce que vous recevrez en DAI. Si vous souhaitez obtenir 100 DAI, vous devrez déposer 150 $ (ou plutôt 150 DAI ce qui est presque la même chose) dans une crypto monnaie comme l’ETH. Le DAI est donc généré à ce moment-là, lorsque vous le recevez. Une dette est créée pour l’utilisateur. L’avantage du DAI par rapport à d’autres crypto-monnaies c’est que c’est une crypto monnaie avec une valeur 1 :1, donc avec une valeur stable. Il est donc possible d’obtenir des liquidités en DAI facilement qui peuvent être utilisées de plusieurs manières tout en préservant son investissement en crypto monnaies.