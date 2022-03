Mon bel imagier – La journée de bébé

La journée de bébé est un nouveau titre de la collection Mon bel imagier, des éditions Langue au chat, paru en janvier 2022. Un livre d’éveil, cartonné et aux coins arrondis, qui présente les premières images et les premiers mots de bébé, pour stimuler et acquérir le langage.

C’est par l’habillement que débute la découverte de cet imagier photo. La première double page présente donc dix-sept éléments autour des vêtements et accessoires. Il y a des chaussons, un chapeau, une culotte, le t-shirt, le body, les lunettes, le bonnet, le pantalon, entre autres. A la deuxième double page, les tout-petits vont découvrir les repas, avec les aliments, ou ustensiles, pour pouvoir manger. Il y a la chaise haute ; le bavoir, les bananes, la compote d’abricots, le biberon, les tomates, la fourchette… A la double page suivante, c’’est la balade qui est à l’honneur, avec les jeux d’enfants, la balançoire, le tricycle, les chiots, le banc…

A chaque double page, un nouveau thème est abordé, pour les enfants. Ainsi, un grand répertoire de leur quotidien est mis en avant, avec l’habillement, les repas, la promenade, le jeu, les découvertes, le soin, et la fin de la journée, avec le sommeil et la chambre. L’univers est coloré et très réaliste, avec les photographies qui permettent d’identifier clairement les différents éléments. A chaque image, un mot définit l’objet, permettant aux tout-jeunes lecteurs de découvrir et d’enrichir leur vocabulaire, au fur et à mesure des lectures. Des images qu’ils pointeront au début, puis à force d’écoute, pourront eux-mêmes désigner. L’imagier est un grand classique, pour les tout-petits, permettant de retrouver leur quotidien et tant d’éléments qu’ils retrouvent dans leur quotidien. Le livre est clair, la mise en page aérée et plaisante, offrant un beau moment de découverte.

