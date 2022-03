Maison Colibri : À la chasse aux madeleines pour Pâques !

Et si on dégustait de délicieuses madeleines pour Pâques sans pour autant renoncer à la magie de découvrir des œufs dans le jardin ? Maison Colibri a eu l’idée de proposer un lot de 3 œufs qui renferme 3 recettes gourmandes enrobées d’une coque au chocolat noir ou lait. Une chose est sûre, ils vont en surprendre plus d’un lors de la traditionnelle chasse aux œufs. Succès garanti !

Des coffrets sous forme d’œuf aux couleurs pop

Maison Colibri ne manque pas d’idée lorsqu’il s’agit de surprendre les papilles des plus gourmands. La marque s’est dit qu’elle répondrait présente pour Pâques et elle l’a fait ! Les coffrets en forme d’œuf sont absolument géniaux, aux couleurs pop et tendance, on adore. Et surtout, ils sont garnis de 5 madeleines aux différentes recettes, à savoir :

La classique nature avec une coque au chocolat noir

Au café coque chocolat noir

À la noisette coque chocolat au lait

Tout chocolat noir

Noix de coco avec une coque chocolat noir

Nous sommes agréablement surpris par le choix des parfums, on s’attendait à quelque chose de beaucoup plus classique. Et parmi celles que nous avons goûtées, la recette au café arrive numéro 1, elle est délicieuse. Les amoureux de chocolat (Pâques oblige) seront ravis de retrouver cette coque craquante dans toutes les recettes. Elle apporte ce petit quelque chose en plus qui donne clairement envie d’y retourner. Et pour ceux qui aiment être surpris, la madeleine à la noix de coco est extra, parfaitement dosée, pas écœurante, bref : parfaite !

Quelques nouveautés à goûter sans plus tarder

Maison Colibri propose deux nouvelles recettes gourmandes à souhait, avec des saveurs authentiques qui trouveront tout à fait leur place dans le jardin lors de la chasse aux œufs. Il s’agit des madeleines « cœur de confiture de framboise, coque chocolat noir » et « cœur orange coque chocolat noir ».

Ces recettes s’adressent clairement aux amoureux de confitures, avec cette framboise au goût acidulé qui se marie à merveille au chocolat. Quant aux madeleines orange/chocolat, elles sont onctueuses, les deux ingrédients se marient à merveille et sans surprise cela fait penser aux goûts des orangettes.

Il est bon de rappeler que les madeleines Maison Colibri sont sans colorant, sans huile de palme, sans arôme artificiel, et elles sont fabriquées en France. Il existe beaucoup de recettes différentes, il y en a pour tous les goûts. D’ailleurs, nous ne pouvons que vous encourager à goûter à l’indémodable madeleine pur beurre. Et elle reste l’option parfaite pour ceux qui n’aimeraient pas le chocolat !

Maison Colibri avait donc envie de surprendre ses clients autour d’une sélection de coffrets originaux pour Pâques. Et la magie opérera forcément, puisque les œufs et le chocolat seront au rendez-vous autour d’une invitée de choix : la madeleine Maison Colibri, chez FranceNetInfos on valide !