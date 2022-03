Je ne suis pas une pieuvre – Un album des éditions Nathan

Je ne suis pas une pieuvre est un album hilarant, d’Eoin McLaughin et Marc Boutavant, paru aux éditions Nathan, fin janvier 2022. Un album drôle, un léger décalé, qui entraine les jeunes lecteurs, pris à partie, à suivre une pieuvre pas comme les autres !

Dans un supermarché, une pieuvre, avec un caddie rempli de boîtes de thon, explique aux lecteurs, qu’elle n’est pas une pieuvre. Il s’appelle Sacha et il adore le thon. Il est une personne normale, il a juste quelque bras en plus ! Donc, il n’y a rien à voir, les lecteurs peuvent circuler… Dans la rue, Sacha fait une drôle de tête, il a l’air fâché. Il ne sait pas pourquoi les lecteurs le regardent comme ça ! Les pieuvres vivent sous l’eau et cela tout le monde le sait. Si lui était une pieuvre, il serait dans la mer ! Sauf s’il avait peur de l’eau…

Les jeunes lecteurs découvrent rapidement, en suivant ce drôle de personnage, qu’il a peur de l’eau. Aussi, pour l’aider à surmonter sa peur et à devenir ce qu’il est, il demande de l’aide, pour apprendre à nager. Les enfants sont donc pris à partie pour aider ce personnage aux multiples bras, et lui apprendre à nager. Le ton est drôle, absurde, avec cette pieuvre qui se ment, mais qui va aller de l’avant pour s’avouer le contraire et vivre pleinement. L’humour est très plaisant et le texte interactif captivant. Le récit est court, adapté et drôle, très fluide et dynamique, plaisant à lire et découvrir. Le personnage est atypique, amusant, et va devoir affronter sa peur de l’eau, accompagner des lecteurs. Le dessin est beau, le trait fin et fluide, les personnages expressifs, les couleurs superbes et l’univers fabuleux, rond, tendre et très agréable.

Je ne suis pas une pieuvre est un album hilarant, des éditions Nathan, qui présente un personnage atypique et attachant. Une rencontre improbable entre une pieuvre qui n’en est pas une et des lecteurs, qui vont l’aider à affronter sa peur de l’eau, afin qu’elle puisse retrouver les siens et profiter de la vie.

