Quelle taille de casque pour une femme ?

Plus qu’une protection, le casque moto reflète non seulement vos valeurs, vos goûts, mais également votre philosophie de vie. Il exprime votre personnalité ! Le casque moto suit de plus des critères spécifiques de sécurité pour pouvoir faire de la moto en toute confiance. Le guide suivant va donc permettre aux femmes de choisir un casque moto pour femme la plus adaptée à leur conduite.

Casque moto pour femme, quelle sécurité ?

Le choix de casque dépend essentiellement de l’utilisation de la moto. Ainsi, plusieurs critères doivent être considérés.Tout d’abord, le poids du casque, qui peut affecter considérablement le confort de conduite. En effet, un casque trop lourd provoque des douleurs au cou s’il est porté trop longtemps. Il faut, par conséquent, se poser les bonnes questions, lors du choix de cet accessoire, afin d’éviter de telles déconvenues. Posez-vous aussi les mêmes questions lors de la sélection d’autres équipements moto tels que la veste, le pantalon de protection, les bottes ou encore les gants. Ce processus de pensée doit aussi être effectué si vous choisissez un casque de scooter ou un casque de deux-roues !

Casque moto pour femme, quel poids ?

Plusieurs types de casque moto pour femme existent pour protéger la tête.

Les casques jets sont les casques les plus légers et leur couronne ne s’étend pas jusqu’au menton. Ils sont confortables et dispensés d’une visière contrairement aux casques lourds tout-terrain.

Les casques intégraux et les casques modulables protègent l’intégralité du crâne grâce à des systèmes d’inclinaison du menton plus lourds.

Les casques en carbone conférent un confort exceptionnel avec beaucoup de souplesse dans les mouvements. Leur utilisation est donc très agréable.

Ces paramètres de casque garantissent alors un confort de conduite, mais également de sécurité et constituent des atouts de choix remarquables pour certaines femmes.

De plus, vous disposez de modèles avec différents matériaux pour le même masque, ce qui influe sur le poids.

Un casque porté en complément avec une veste sur un deux-roues met ainsi beaucoup de pression sur la partie haute de votre organisme, affectant votre dextérité de conduite lorsque vous devez notamment vérifier les angles morts avant de tourner. Les gestes sont effectivement plus lents, incertains, compliqués et même désagréables.

Optez dès lors pour un casque moto pour femme dont le poids est léger avec un prix raisonnable. Les bonnets ronds en fibre de carbone sont, en effet, moins lourds que les coques fabriquées avec un mélange de plastique, contrairement à la fibre de verre dont le poids est plus élevé.D’autant plus qu’il faut être attentif à ne pas brusquer votre colonne cervicale !

Casque moto pour femme, quelle taille ?

Prenez le temps de trouver la bonne taille pour votre casque moto afin d’acquérir un casque de qualité, comme une mauvaise taille de casque est très dangereuse pour votre sécurité.Vous devez vérifier la taille de votre casque, même si la taille du casque diffère pour chaque marque, jusqu’à ce que vous estimiez avoir un casque adéquat.

Assurez-vous par ailleurs d’avoir un bon équilibre autour de votre tête et de vous sentir à l’aise dans le casque.

La taille exacte de casque s’obtient en mesurant la circonférence de votre tête avec un mètre et lorsque vous avez une bonne impression sur votre front avec le casque !Si vous êtes entre deux tailles, prenez le casque de plus petite taille, car les coussinets de joues vont s’adoucir dans le temps avec la forme de votre visage.

Une astuce judicieuse consiste également à porter le casque au niveau du menton et de vérifier que votre front peut bouger, tout en vous assurant qu’il est aussi stable que possible dans le casque.

En conséquence, vous comprenez que la sélection de la taille de votre casque se révèle essentielle pour rouler en toute sécurité.