Soins pour bébé : 5 produits incontournables proposés par Santédiscount by Atida

Prendre soin du nourrisson passe par tous types de soins et produits de toilettes, pour lui prodiguer le meilleur confort possible. Santédiscount by Atida propose une sélection tout en douceur pour les soins essentiels de bébé, de la douche au coucher : un shampoing et gel douche au calendula, un soin massage pour le détendre ou une huile pour le fortifier pendant la période hivernale… votre bout de chou ne manquera de rien !

Un produit 3 en 1 pour un bain en douceur

Le Calendula, une plante réputée pour ses vertus apaisantes et antibactériennes, est parfait pour protéger la peau sensible de bébé. Ce shampoing et gel douche de Mifarma formulé à base de calendula est idéal pour utiliser un seul produit de lavage et faire du bain du bébé un moment unique. Un produit délicat à privilégier pour garantir une hygiène extra-douce, et parfumer délicatement la peau des plus petits de la maison !

Des lingettes pour un nettoyage en douceur

Choisir des lingettes douces est primordial pour éviter les érythèmes des fesses et garantir un confort à son enfant. L’eau thermale et l’Edelweiss s’associent dans ces lingettes Uriage pour garantir un nettoyage en douceur, adapté aux peaux les plus délicates. Et elles laissent un parfum agréable sur la peau de bébé. Ces lingettes sont à privilégier pour un change propre et une toilette rapide et efficace !

Au-revoir les irritations cutanées

Avène, le spécialiste de la dermatologie, propose cette crème réparatrice pour soulager et apaiser instantanément les irritations des peaux sensibles, comme celles des bébés. Un trio d’actifs d’Eau Thermale Avène, de sulfate de cuivre et de zinc, permet d’apporter une vraie sensation de confort et une protection des zones sensibles. Pour assurer une peau protégée durant l’hiver, cette crème peut être appliquée sur le corps et les fesses des bébés.

Un baume de massage relaxant

Le massage du nourrisson a de nombreux bienfaits sur son confort. Cela va pouvoir le relaxer, l’aider à dormir et à avoir une bonne digestion. Et cela permet aussi de développer le lien d’attachement qui se créer avec lui. Ce baume bio à l’huile d’avocat, offrira au bébé une expérience sensorielle unique. Il est accompagné du guide pratique « Mon premier massage », pour que toutes les mamans et papas, apprennent à créer une routine de massage facile et agréable pour leur bébé.

Pour renforcer ses défenses durant l’hiver

Cette huile proposée par Néobulle est le soin idéal pour renforcer les défenses immunitaires du nouveau-né durant l’hiver. Sa formule aux huiles essentielles fortifie les défenses naturelles des plus petits. En l’appliquant avec un massage sous les pieds, cela renforcera son système immunitaire. Et pour améliorer le confort respiratoire du bout de chou, il suffit de l’apposer sur le thorax avec un léger massage. Offrez à votre bébé un moment de plaisir unique !

À propos de Santédiscount by Atida

Santediscount.com est une parapharmacie en ligne s’articulant autour de 3 axes : le conseil, la sélection de produits et une offre commerciale juste. La plateforme apporte une qualité de conseils grâce à ses pharmaciens et à ses multiples réseaux de communication. Le grand choix de produits des grandes marques de parapharmacie permet à chacun de trouver le produit qu’il recherche à des prix justes tout au long de l’année et qui soit accessible au plus grand nombre. Les produits sont directement négociés avec les laboratoires de fabrication. Chaque mois, le site propose des offres promotionnelles sur de nombreux produits de parapharmacie. Les plus grandes marques de pharmacies et parapharmacies sont disponibles sur Santédiscount telles que Bion, Avène, Nuxe, Uriage, Bioderma, SVR, Lierac, Dermagor, Vichy, La Roche Posay, Arkopharma… Santédiscount by Atida a rejoint la plateforme européenne de santé et de bien-être Atida en octobre 2021.

J’ai testé pour vous

Maman d’un petit bout, j’ai pu tester quelques produits proposés par Santédiscount by Atida . Mention spéciale et coup de cœur pour le «baume de massage relaxant », c’est bio, cela sent bon, cela hydrate et nourrit.. tout ce que l’on aime pour des moments agréables et de tendresse avec bébé !