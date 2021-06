Shadow of the Batgirl, un comics Young adult d’Urban Link

Grâce à son nouveau label, Urban Link, les Éditions Urban Comics, confrontent super-héros, et construction adolescente. Shadow of the Batgirl est un « Gotham one shot » axé sur le développement personnel, d’une jeune adulte en manque de repaire, héroïne en devenir !

Découvrez une ré-interprétation teen de l’apparition de Cassandra Cain alias BatGirl, publié depuis le 25 Mai 2021.

Le décor :

Gotham City, minuit, une rue sombre … on assiste au combat entre une jeune fille encapuchonnée et un homme. La jeune ado prend le dessus, projette l’homme à terre. Mais, au moment de lui porter le coup de grâce, l’homme demande de passer un message à sa « fille ». Un seul mot, une sensation inconnue, et ce regard plein d’amour, font basculer la détermination de la jeune tueuse … Elle prend la fuite, sans avoir accompli son méfait.

Sachant qu’elle ne va pas sans tirer indemne, surtout pour ceux qui l’avaient mandaté pour ce contrat, elle disparaît dans la ville.

Tandis qu’elle erre, affamée, trouvant sa nourriture et son « toit » comme elle le peut, elle est recueillie par une vieille femme, patronne d’un petit restaurant Japonais. Mais, difficile d’apprivoiser une enfant sauvage, qui ne parle pas, et ne semble pas comprendre un seul mot de ce qu’elle raconte …

Le point sur le comics :

Une approche originale d’une super héroïne en devenir !! Sarah Kuhn, la scénariste dépose sa douce patte asio-américaine, sur la réécriture de l’histoire de sa teen BatGirl. Et c’est plaisant, à la fois doux et dramatique. Shadow of the Batgirl chez Urban Comics mêle les récits confondus de la construction identitaire, à laquelle tous les pré-ados sont confrontés. Cherchant un modèle de référence dans les personnages « connus » et/ou médiatisés.

Ici, c’est la jeune Cassandra Cain, fille de …, dressée pour tuer depuis sa plus tendre enfance doit faire des choix difficiles. Comme la plupart des pré-ados, la protagoniste principale doit devenir ce qu’elle veut, et ne pas retomber dans un schéma parental destructeur.

Le récit se scinde en différentes parties pour mieux découvrir chaque étape de l ‘évolution : Avant, devenir, être . Trois mots forts qui décrivent les étapes à atteindre pour forger sa personnalité.

Il fallait aussi, un graphisme fort, pour continuer dans cette mission « d’assemblage de personnalité ». Nicole Goux nous propose ses illustrations aux traits personnalisés. On est là devant ses graphismes mi-manga, mi-comi​cs​ mi-teen-product ! Un mélange parfait, plein de couleurs. Des planches aux découpages dynamiques, hirsutes, et de pleines pages détaillées.

La conclusion :

Une ré-interprétation nécessaire de la super-héroïne : Shadow of the Batgirl réconcilie l’époque et le mythe en désacralisant le mot « super », et le reproduisant sous forme plus accessible !! Elle permet une meilleure identification du lecteur à la protagoniste principale, tout en décollant cette image « fantastique » d’un personnage à qui on arriverait pas à la cheville !

Urban Link, le label nécessaire pour que nos pré-teens et nos teens, se sentent à nouveau, des young adult parfaitement normaux, avec des objectifs humains atteignables !!!