Dreams Factory, tome 2, La chrysalide des cœurs

La chrysalide des cœurs est le deuxième et dernier tome du dyptique Dreams Factory, des éditions Soleil. Une bande dessinée de la collection Métamorphose, parue en avril 2021, dans laquelle Jérôme Hamon et Suheb Zako offrent une conclusion haletante.

Devant la porte de la Dreams Factory, une jeune fille attend. Elle est souriante, elle semble radieuse et savoir ce qu’elle fait. Elle se retourne et demande à son petit frère Olin de ne pas traîner des pas ainsi, sinon ils ne trouveront pas de travail… Le petit garçon essaie de faire comprendre à sa grande sœur qu’il a un mauvais pressentiment. Sa sœur tente de le rassurer en lui tendant la main et en lui expliquant qu’elle le comprend, mais que pour elle, c’est vivre dans la rue qui l’effraie. Olin lui demande malgré tout de ne pas y aller, et qu’il la protègera. La jeune fille se rapproche encore, affirmant que son frère est le meilleur au monde, mais qu’il n’est pas de taille. Cette usine est leur chance, à ses yeux, et ils ne peuvent pas la laisser passer… Puis, la jeune fille se retourne et frappe à cette grande porte. Les portes s’ouvrent, un petit jouet, en forme de singe, semble les attendre.

La quête d’Indira, qui est de retrouver son petit frère au sein de cette mine inquiétante, touche bientôt à sa fin. Aidée par un vieil homme, Olin, et quelques enfants, elle parvient à retrouver Eliott. Tous les deux tentent de s’enfuir, mais rien ne se passe comme prévu. Le récit est plein de rebondissements, entre action et émotions, avec quelques coups bas, des espoirs et des combats. La bande dessinée offre une conclusion haletante, bien travaillée et captivante, qui met à l’honneur cette relation frère-sœur unique et belle, tout en dénonçant la société de consommation et le travail des enfants. Le diptyque steampunk est intrigant, passionnant, avec un univers graphique doux, mélancolie, élancé et vif. En effet, le trait est fluide et dynamique, le découpage efficace, jouant parfaitement avec la lumière et les ombres et les personnages expressifs.

