Les carnets Filliozat – Le harcèlement le repérer, le stopper

La collection des éditions Nathan, Les carnets Filliozat, se complète avec ce nouveau titre, Le harcèlement le repérer, le stopper, paru en mai 2021. Un carnet pour les enfants de 7 à 12 ans, pour les aider à grandir et comprendre quand commence le harcèlement et comment y faire face.

C’est par un exercice d’observation, sur une double page, que débute le livre souple. En effet, les enfants sont invités à entourer les scènes dans lesquelles ils ont le sentiment que quelque chose ne va pas… Cela pourrait être un signe de harcèlement. Plusieurs scènes sont donc à visionner, pour repérer les moqueries, les bousculades, les enfants isolés… Puis, il est expliqué qu’au fil des pages, les enfants vont pouvoir découvrir, comprendre et agir en conséquence, face à ces situations. Ainsi, à la page suivante, avec l’aide d’un jeu de lettres codées, les jeunes lecteurs vont découvrir la définition du harcèlement.

Le livre souple de 40 pages invite les enfants à découvrir, avec l’aide de jeux et d’exercices, par eux-mêmes, le harcèlement. Des situations qui dérangent et ne devraient pas avoir leur place dans le quotidien, à l’école. Ainsi, ils découvrent les moqueries, la répétition, les différents types de harcèlement, qu’il soit physique, verbal et sur les réseaux, l’engrenage, les différents personnages tels que le harceleur, la victime et le témoin, la peur des représailles, le rôle des adultes, et les ressources, pour s’informer, alerter… Ainsi, à travers des jeux, les enfants apprennent à identifier, repérer, les violences verbales, physiques, pour les reconnaître et alerter. Une sensibilisation douce et touchante, qui invite les enfants à grandir, à faire attention à autrui, afin que chacun puisse trouver sa place. Les informations sont aussi nombreuses et simples à comprendre, tout comme les quiz et activités pour aider à comprendre et à réagir, que l’on soit victime, témoin ou même harceleur. Le dessin est tout aussi simple, avec un trait plutôt rond et expressif.

Le harcèlement le repérer, le stopper est un carnet Filliozat, des éditions Nathan, pour les enfants, afin qu’ils puissent comprendre comment commence le harcèlement et comment y faire face, à travers des quiz, activités et jeux variés, et des informations pratiques.