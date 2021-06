La dame aux livres – Un album émouvant aux Éditions Les 400 coups

« La dame aux livres » de Kathy Stinson et Marie Lafrance fait partie de nos coups de cœur du mois de mai 2021 aux Éditions Les 400 coups. Cet album fort en émotion raconte l’histoire de deux enfants durant l’après-guerre qui tentent tant bien que mal de se reconstruire suite au décès de leur papa.

Un récit touchant inspiré de « La dame aux livres »

Pour ce nouvel album, Kathy Stinson s’est en fait inspirée de la vraie dame aux livres, Jella Lempan, fondatrice de l’International Board on Books for Young People et de l’International Youth Library. Vous l’aurez compris, la vie de cette grande dame tournait autour des livres. Passionnée par la littérature, elle était persuadée que sa large collection de livres pourrait embellir le quotidien de ceux qui avaient souffert de la Guerre.

Synopsis

L’histoire nous projette durant l’après-guerre. La petite Anneliese arpente les trottoirs, spectatrice des nombreux ravages causés par la guerre. Ce chemin qu’elle parcourt depuis tant d’années n’a plus la même saveur. Encore plus depuis que son papa s’en est allé. Elle observe le ko des rues, la famine, la tristesse et les sacrifices de sa maman pour subvenir à ses besoins et ceux de son petit frère. Alors qu’elle pense se rendre dans un bâtiment où l’on distribue de la nourriture, elle entre en fait dans une immense salle remplie de livres pour enfants. Ses yeux brillent pour la première fois depuis très longtemps. Elle fait alors la rencontre de la dame au livre qui l’encourage à lire encore et encore. Convaincue que la lecture peut soigner (presque) tous les maux, elle décide de s’y rendre régulièrement jusqu’à ce qu’elle retrouve le goût à la vie.

Notre avis sur le livre

Que dire si ce n’est que nous avons été ému du début jusqu’à la fin. Il faut dire que le talent de Marie Lafrance y est pour beaucoup. Ses illustrations sont folles de réalisme, à tel point que l’on se sent subitement projeté au cœur de la narration. Elle surprend également, comme le démontre cette magnifique couverture dans laquelle nous retrouvons Anneliese qui semble s’être échappée de son propre rêve. Vêtue d’une chemise de nuit, elle profite du clair de lune pour faire le vœu d’un monde meilleur. La narration quant à elle est tout aussi émouvante. Si Kathy Stinson décrit la réalité de cet après-guerre, elle n’hésite pas à transmettre de l’espoir à ses lecteurs également. Plusieurs passages en témoignent, comme toutes ces fois où l’héroïne se remémore des souvenirs heureux, ces moments qu’elle a pu passer avec son papa, notamment lorsqu’il lui racontait des histoires.

« La dame aux livres » est conseillé aux enfants à partir de 5 ans. Ils se rendront compte que la littérature permet de vraies parenthèses d’évasion quelle que soit la situation.