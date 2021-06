Rue de Sèvres + Label 619 : Une association future !

Partagez





Ça fait BOOM dans notre petit coeur ! C’est normal, Rue de Sèvres s’associe au Label 619.

Prenez une maison d’édition, qui, depuis 2013, nous propose une ligne éditoriale à la fois enfantine, et adulte, terriblement humaine et ambitieuse. Et mélangez-la à un label créé en 2008 par Run, aux publications WTF, dont l’identité graphique est décalée et furieusement originale !!!

Rétrospective :

Avec des titres phares, comme Mutafukaz, Freaks Squeele, Doggy bag, et bien d’autres, le label 619 créé par Guillaume Renard, alias Run en 2008, se voit rapidement monter dans les “charts” comics ! Leurs publications sont, depuis leur début, absolument novatrices, dans un genre décalées et souvent explosives. Ce qui tranche avec les BDs classiques et plaît énormément aux multiples lecteurs qui tomberont sous le charme du style proposé. Un large éventail de publications, qui s’étoffe au fil des années et des rencontres qui viennent participer à l’agrandissement de l’équipe. Des noms comme Bablet/Singelin/Maudoux, contribuent à diversifier les publications du Label. Au départ classé comme urbain et contemporain, les auteurs emmènent peu à peu des genres différents. De la sci-fi (Shangri-La; Carbone et Silicium), ou des publis plus engagées comme le titre PTSD. Des titres très pulp, US style, entre comics et manga !

Les Éditions Rue de Sèvres, quant à elles, nous proposent depuis 2013, un florilège riche et variées. De BD adulte : engagées et/ou humaine. Et jeunesse : ludiques. Souvent, des choix de publications incontournables, car des éditions superbes (cf: Soeur d’Ys par ex). Ainsi que des auteurs/trices à la patte graphique très personnelle (cf Chaplin et Aspirine par ex). Des oeuvres qui sortent de l’ordinaire, une ligne éditoriale très éclectique et complète.

Cette association promet donc, de quoi nous laisser gentiment sur ce qui nous sert de séant, et d’imaginer ce que cette rencontre explosive va nous emmener !!!! Sur quels chemins vont-ils nous emmener et de quelles publications va-il-être question ???

L’Association :

Il faudra cependant attendre Janvier 2022, afin que le lancement de cette collaboration soit officiel ! On nous promet des suites de séries existantes, des spin-off, mais aussi, et bien évidemment des nouveautés qu’on attendra de pieds fermes et avec une certaine (impatiente) curiosité !! Pour le moment, et jusqu’à ce jour, vous pouvez en profiter pour découvrir les titres phares de leurs Éditions respectives dont nous vous avons largement parlé sur notre site France Net infos .

Pour vous aidez à choisir, je vous rassemble ici un petit florilège des liens de reviews des différents titres, en cliquant sur les liens suivants : Rue de Sèvres Label 619

Grâce à cette association mirifique, chacune des parties profitera d’une vision commune de l’édition. “100% dédiée au livre, à taille humaine, et spécialisée dans l’image”. Elles se verront revitalisées en mutualisant leurs efforts communs ! Les lecteurs profiteront également de la richesse des publications, qui resteront dans le souhait “d’indépendance” des Éditions !

Une belle aventure commence, et nous sommes au premier rang pour féliciter cette future collaboration qui nous promet du lourd !!!