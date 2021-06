George Sand, une fille du siècle est un one shot, des éditions Delcourt, qui présente la biographie tendre et dense d’une autrice d’exception, d’une femme libre et déterminée. Une bande dessinée intéressante, de Séverine Vidal et Kim Consigny, parue fin avril 2021.

Un carrosse, entouré de troupes cavalières, traverse une forêt. A l’intérieur une femme se plaint à son homme. Maurice tente de la rassurer quant à ce voyage pénible, expliquant qu’ils doivent suivre les troupes de Murat, jusqu’à la frontière. Dans le carrosse, Sophie s’inquiète de la santé de son très jeune fils. Avec eux, il y a aussi la jeune Aurore qui est fiévreuse. Le voyage est très lent et long, pour toute la famille qui va rejoindre Nohant, mais Maurice reste enthousiaste, et explique que si Aurore a de la fièvre, c’est juste parce qu’elle est fatiguée. Alors que le cortège poursuit sa route, Aurore voit des chevaux s’affoler à l’avant. Pour ses yeux d’enfant, c’est un monstre qui attaque les chevaux. Alors son père sort du carrosse et court au-devant du danger. Il empoigne son sabre courageusement et va couper le serpent en deux.

Le récit est très dense, reprenant toute la vie d’Aurore, qui se fera appeler plus tard George Sand. Ainsi, c’est par l’enfance de la jeune fille, et notamment, son arrivée à Nohant, dans le Berry, que débute cette bande dessinée de 344 pages. Bien qu’épais, l’ouvrage est intéressant et captivant, révélant le cheminement de cette enfant, qui va s’émanciper et tenter de trouver une certaine liberté, notamment à travers l’écriture. C’est en s’inspirant des textes de l’autrice, que l’on découvre de temps en temps, à chaque nouveau chapitre, que ce récit prend forme, avec l’enfance, les rencontres, les sentiments, la liberté, la politique, la littérature… Le portrait est bien réussi et plaisant à découvrir, avec cette femme qui est une figure forte, marquée par des bouleversements, des rencontres, des rêves, des ambitions… Le dessin est assez simple, plaisant, en noir et blanc, avec un trait assez fin.

George Sand, fille du siècle est un one shot, des éditions Delcourt, une biographie complète, tendre et dense d’une autrice d’exception, figure de l’émancipation des femmes, représentant une vie de liberté, de combat, pour tenter de trouver sa place dans un monde d’hommes, notamment.