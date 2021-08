Va chercher le pain – Un album illustré de Jean-Baptiste Drouot

“Va chercher le pain” est un album illustré et raconté par Jean-Baptiste Drouot aux Éditions Les 400 coups. Il raconte les aventures d’un jeune renard nommé Graham qui cultive des potirons en plein cœur de la campagne. En tout cas, jusqu’à ce que sa maman lui demande d’aller chercher le pain, élément déclencheur de ses futures aventures farfelues.

Synopsis

Dans ce livre, nous faisons la connaissance d’un rêveur né, à savoir Graham. Sa maman lui demande d’aller chercher le pain. Mais lorsqu’il arrive à la boulangerie du village, il se rend compte qu’elle est fermée. Au lieu de faire demi-tour, il décide de se rendre dans une autre boulangerie située de l’autre côté de la mer. Il fait appel à son cousin marin qui possède un bateau permettant de les conduire. Mais rien ne se passe comme prévu. Une tempête fait rage, ce qui fait chavirer le bateau. Graham se retrouve dans l’eau, puis porté par les vagues, il échoue sur une île déserte. De nouvelles aventures l’attendent, et toujours pas de pain évidemment !

Et c’est à ce moment-là que débutent toutes sortes d’aventures, plus drôles les unes que les autres. Il s’échappe de l’île puis se perd à nouveau en chemin. Une pluie battante le force à se réfugier à l’abri. Puis, il continue son objectif de trouver du pain, lorsqu’il fait encore une rencontre effrayante, à savoir un gigantesque dragon peu commode. Et bien d’autres imprévus qui méritent le détour…

Notre avis

Quel plaisir de retrouver le ton doux et humoristique de Jean-Baptiste Drouot que nous avions découvert dans “N’importe quoi ces animaux”. “Va chercher le pain” est un livre qui plaira aux enfants à coup sûr. Ils vont vite s’attacher à Graham, ce renard rêveur, peureux et casse-cou à la fois. Ce sont ses traits de caractère qui en font un personnage drôle et attachant. Et ses aventures rocambolesques valent le détour ! La narration donne le sourire du début jusqu’à la fin. Les lecteurs vont se laisser porter jusqu’à ce dénouement couru d’avance : lorsque Graham rentre chez lui… Sans le pain, bien entendu !