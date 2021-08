Les bordures pour pelouse – le meilleur article de jardin

Comme avec toutes décorations, ce sont les subtilités qui font la différence entre un beau et ravissant extérieur et un extérieur complètement gâché. Parmi toutes les idées créatives que vous pouvez trouver dans les magasins aujourd’hui, parlons des bordures de pelouse. Si vous voulez changer l’aspect de votre jardin, continuez de lire. Si vous êtes un jardinier fanatique vous devez connaitre ces bordures, mais si vous ne l’êtes pas, je vais vous expliquer.

QU’EST CE QU’UNE BORDURE POUR PELOUSE ET A QUOI SERT-ELLE ?

Les contours ou les bordures dans le jardin sont utilisés pour définir des limites, mettre en valeur les espaces de votre jardin et sa structure. Dans de nombreux cas, ce sont des éléments dont on peut se passer, mais dans d’autres, ils peuvent être nécessaires. Dans de nombreux jardins, les bordures servent à créer des limites pour les zones de gravillons et permettent aux cailloux de rester à leur place.

Quels sont les avantages de ces bordures de pelouse ?

Beaucoup préfèrent laisser leur jardin sans réelle organisation. Cependant, il est important de bien comprendre les avantages de ces bordures pour votre pelouse.

Premièrement, nous pouvons dire que ces bordures permettent d’avoir un tilleul plus propre et taillé, ce qui permet de gagner du temps. De plus, elles délimitent l’espace de l’herbe et créent une barrière qui empêchent les mauvaises herbes d’envahir votre jardin.

Concernant l’esthétique, les bordures apportent un plus à votre paysage sans forcément investir beaucoup. Vous pouvez mettre en valeur vos fleurs et arbustes, elles agrémentent et contrastent votre maison et votre extérieur. Elles s’adaptent également aux surfaces droites comme courbées.

Quelles sont les différentes bordures pour pelouse ?

Il y a beaucoup de choix pour les bordures pour pelouse, des plus rigides au plus souples. Les bordures en plastique sont particulièrement flexibles. En plus de leur bas prix et leur utilisation facile, les bordures en plastique sont très souples parce que l’élasticité permet de donner forme à la pelouse et aux bords du jardin très facilement.

Bien sûr, le plastique n’est pas la seule solution. Il y a de nombreuses alternatives, des pierres naturelles, ciment et divers métaux sont également des possibilités.

Une autre alternative sont les entourages d’arbres et les parterres de fleurs faits de différents métaux. Par exemple, vous pouvez choisir des articles avec un revêtement métallique dont l’aspect unique est prévu pour la corrosion, ou un alliage de zinc et aluminium. Les deux sont résistants à l’eau, durable et facile d’utilisation.

En comparaison avec les bordures en plastique, celles en métal sont généralement plus chères. Donc si vous cherchez une solution peu chère, les bordures en métal ne sont pas l’idéal pour votre jardin. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sûr de pouvoir trouver celle qui convient à votre budget.