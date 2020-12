Tout savoir sur le plastique thermoformé et ses différentes utilisations

Le plateau en plastique de votre boîte de chocolat préférée, votre tasse à café de Starbucks, le seau d’eau que vous utilisez pour nettoyer votre maison, etc.. Vous faites probablement usage quotidien des objets mentionnés, mais vous êtes-vous déjà interrogé sur leur origine ? Toutes ces choses possèdent en réalité un point en commun, puisqu’elles sont toutes le résultat du thermoformage : une technique qui consiste à chauffer le plastique pour qu’il devienne plus maniable, puis à transformer sa forme.Bien qu’on ne le réalise pas souvent, le plastique thermoformé est en fait très présent dans notre vie. Utilisé dans l’industrie alimentaire, cosmétique et même automobile, ce type de plastique joue un rôle énorme dans l’emballage et la protection des produits.Si vous souhaitez en savoir plus sur le thermoformage, nous vous invitons à lire la suite de l’article où nous évoquons les différentes utilisations du plastique thermoformé.

Utilisation dans l’emballage alimentaire :

Très important dans l’industrie alimentaire, le plastique thermoformé produit par Arapack est utilisé à de multiples fins, notamment pour le stockage des aliments afin de les conserver, l’emballage des produits alimentaires solides ainsi que l’emballage alimentaire isotherme. Que ce soit dans la restauration, les épiceries ou les chaînes de supermarché, le plastique thermoformé est omniprésent.Il est probable que vous n’ayez jamais beaucoup réfléchi à l’emballage des aliments que vous consommez régulièrement : les barquettes de salade et de légumes, les bouteilles d’eau et de jus et même plus. Voici les différents usage de ce plastique dans le domaine alimentaire :

– Restauration : les couverts jetables, les emballages fast food (coques burger en polystyrène), gobelets jetables, etc.

– Alimentation générale : barquettes et boîtes pour fruits et légumes, pots de yaourt et fromage, couvercles en plastique, etc.

Utilisation dans l’emballage pharmaceutique et cosmétique :

Avez-vous déjà pensé à quel point il serait peu pratique d’utiliser des produits cosmétiques sans thermoformage ? Voici un petit aperçu : vos bouteilles de shampooing et de gel douche, votre tube de dentifrice, votre pot de crème de jour, votre pilulier et bien plus encore. Le plastique thermoformé permet non seulement de conserver et protéger le contenu de vos produits cosmétiques et pharmaceutiques , mais il les rend également plus faciles à utiliser et à transporter. Dans les domaines cosmétique et pharmaceutique en particulier, cet emballage n’est pas recherché pour sa fonction première qui est de maintenir le produit en place, mais il a également des objectifs de marketing, les producteurs souhaitent avoir un design distingué qui attirera davantage d’acheteurs.Voici quelques exemples pour illustrer les différents usages du plastique thermoformé dans ces secteurs :

– Dans le secteur cosmétique : pots et flacons pour les soins de la peau, flacons et emballages pour parfums, boîtiers cosmétiques, etc.

– Dans le secteur pharmaceutique : emballage pharmaceutique isotherme, cuillères doseuses, piluliers, flacons antibiotiques, etc.

Utilisation dans l’emballage des pièces automobiles :

Les pièces automobiles nécessitent généralement beaucoup de soins et un emballage hyper protecteur lors de leur transport. Pour cette raison, les constructeurs automobiles font usage du thermoplastique. En effet, ce dernier permet de conserver les pièces détachées intactes afin qu’elles parviennent à leur acheteur avec le moins de dommages possible. Un autre avantage lié à ce type d’emballage est qu’il est très pratique dans les chaînes d’assemblage automatiques : le chargement et le déchargement des pièces sont facilités grâce aux creux disposés de façon symétrique dans les plateaux de transport. Les emballages les plus fréquemment utilisés sont les suivants : les plateaux composants électriques, les blisters et obturateurs pièces automobiles, les protections de carrosseries, etc