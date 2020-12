Des Dieux & des Hommes – Calendrier 2021

Des Dieux & des Hommes est un ouvrage des éditions Hugo & Cie, paru en septembre 2020. Un calendrier 2021 sexy, présentant de beaux hommes dénudés, ou très peu vêtus, photographiés et sublimés par David Vance.

C’est un bel ouvrage à découvrir, tout comme de belles photographies d’hommes fabuleusement sculptés. Le calendrier mural à spirales est en grand format, afin de profiter pleinement de ces clichés qui raviront surtout les dames. Il est pratique, facile à installer rapidement au mur, avec les spirales qui permettent de tourner les pages aisément.

Chaque mois est découpé en deux, ainsi, l’on profite de vingt-quatre clichés, soit deux jolis hommes par mois. Des sportifs, à la musculature plaisante, qui sont à retrouver à travers différentes postures, poses et différents styles, qui plairont plus ou moins. Certains modèles sont complètement nus, mais ne choquent pas, ne dévoilant rien. D’autres sont quelque peu habillés. De même, il y a de simples poses et portraits, alors que d’autres sont mis en scène, avec un geste, des accessoires, un décor, du mouvement… Les inspirations sont diverses, modernes ou mythologiques, pour mettre en avant ces corps d’athlètes, travaillés et bien sculptés. Les jeux d’ombres, des fonds sombres, pour mettre en lumière ces corps, sont également très bien travaillés.

Pour chaque photographie, la moitié d’un mois est donc à retrouver, avec le mois en question bien inscrit et les jours apposés sur un côté. Les jours et chiffres en évidence, tout en restant discret, pour que le cliché garde de sa beauté. Les week-end et jours fériés sont bien définis par des encadrés grisés, permettant de se retrouver plus facilement et rapidement.

Des Dieux & des Hommes est un bel ouvrage, des éditions Hugo & Cie, un calendrier sensuel et sexy, présentant des clichés de beaux hommes dénudés ou très dévêtus, montrant leur musculature, au fil des mois, pour une année 2021 plutôt plaisante à admirer.