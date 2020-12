Mirages et folies augmentées est un recueil des éditions Glénat, paru en décembre 2020, de Philippe Druillet, qui présente des récits improbables, des histoires provocatrices, cosmiques, mais aussi horrifiques, déraisonnables et drôles, entre démesure et excès.

Tout a une fin, même les plus beaux rêves, ainsi, Philippe Druillet, le père de Lone Sloane, a subjugué des générations de bédéphiles avec ses cités prodigieuses. Aujourd’hui, le visionnaire dessine la ville en noire, assez sobrement. Aussi, l’apocalypse nucléaire a balayé son foisonnement baroque et flamboyant, et la ville est dévastée, présentant une seule chose, le regret… La ville est futuriste, mécanique, sans aucune âme, comme démembrée, abandonnée. Lorsque l’on s’approche, pour regarder de plus près, des corps s’amoncèlent, des cadavres s’entassent et tombent, dans une fosse, où des milliers d’autres reposent. Lorsque l’on suit des tuyaux, ils semblent aller tous dans une direction, tout un cheminement inquiétant, mystérieux et fascinant à la fois, qui amène jusqu’à une photographie attendrissante, d’un enfant dans les bras d’un parent.

C’est un recueil incroyable qui est à découvrir, des histoires de jeunesse et d’expérimentations de ce créateur des mythiques aventures de Lone Sloane et auteur d’une œuvre dense et protéiforme. La bande dessinée de plus de 380 pages présente donc des récits inédits, donnant à voir une autre facette méconnue du talent de l’auteur, qui offre aussi le portrait de toute une époque, entre Metal Hurlant, Pilote… Différentes histoires, plus ou moins courtes, avec des dessinateurs différents, des collaborations exceptionnelles, qui présentent des récits improbables, des histoires provocatrices, cosmiques, avec des créatures incroyables. Il y a aussi des histoires horrifiques, déraisonnables, parfois drôles, toujours avec de la démesure et de l’excès. Le dessin est singulier, pour présenter ces univers insensés, en noir et blanc, il reste captivant et plaisant.

Mirages et folies augmentées est un recueil d’histoires inédites, entre autres, de Philippe Druillet, paru aux éditions Glénat. Un bel ouvrage, plein de folie, de démesure, d’horreur, de combat, d’excitation et de provocation.