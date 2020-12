Un camping landais pour un petite escapade de week-end

Que diriez-vous d’une petite escapade de week-end sans partir trop loin ? Ce serait un moyen par excellence de se vider un peu l’esprit et se ressourcer. Alors, un camping Landais près de Capbreton ? Parfait ! Reste à choisir la bonne date et c’est parti pour une expérience inédite dans les Landes.

Un camping landais pour se dorer la pilule

Quand on parle des Landes, l’image d’une belle plage au sable fin, d’une douce brise marine, d’une forêt à perte de vue et d’une dune vient tout de suite à l’esprit. Se trouvant près de Capbreton et la Côte d’Argent, la destination fait rêver avec ses multiples stations balnéaires. Les Landes sont en effet le paradis des surfeurs et des adeptes des sports nautiques. Rendez-vous ce weekend et laissez-vous lézarder sous le soleil pour donner un peu de couleur à votre peau un peu trop laiteuse. Un camping Landais près de Capbreton vous donne en effet la possibilité de profiter pleinement des plages de Lespecier à Mimizan ou encore de la plage de la Lette Blanche. À noter que c’est l’une des plus belles plages du département et ce serait bien dommage de passer à côté. Alors, ce n’est pas encore trop tard si vous souhaitez aujourd’hui vous bronzer sous le beau soleil des Landes.

Explorer la beauté sauvage des Landes

Après avoir passé des longues à jouer avec les vagues et s’allonger sur les sables, vous allez faire l’exploration du paysage verdoyant de la destination. Plusieurs sentiers de randonnées existent dans cette ville et vous pourrez faire le plaisir de prendre des jolies photos sur la route de la Vélodyssée. Vous aurez des jolis clichés pour Instagram à votre retour. Pour varier les plaisirs et enrichir autant que possible l’expérience, laissez-vous tenter par un vélo sur les nombreuses pistes cyclables des Landes. Vous verrez, vous passerez les plus merveilleuses vacances de votre vie, ce sans être game over niveau budget. Les activités y sont multiples, donc vous aurez un emploi du temps surchargé.

Une découverte culinaire dans la ville des Landes

Mais les Landes n’ont pas que de cadres naturels époustouflants à offrir. Cette ville est également réputée pour sa typicité gastronomique qui fait de lui l’une des destinations les plus prisées des campeurs gourmands. En choisissant de monter votre tente dans les parages, vous offrez à une aventure culinaire sans précédente. En effet, sans la gastronomie gracieuse des Landes, votre camping n’aurait pas autant de saveurs. Votre passage dans la ville sera également l’occasion de vous adonner à vos plaisirs gourmands. Dites adieu au régime le temps de vos vacances, impossible de rester indifférent devant le délicieux bœuf de Chalosse, les volailles fermières ou encore le fameux confit de canard. Ce sera dans les Landes que vous allez goûter au foie gras aussi délicieux qu’appétissant que vous ne trouverez pas dans la capitale. Si les plats sont un peu trop gras, les kiwis, les asperges et le vin de Tursan apporteront un peu d’aigre à la tablette.