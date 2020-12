Contrairement aux grandes métropoles, Rennes est une belle ville moyenne à taille humaine située au nord-ouest de la France, c’est le chef-lieu de la Bretagne. Elle est connue pour ses maisons médiévales à colombages, sa cathédrale majestueuse et ses musées où sont exposés des artistes comme Picasso, Rubens ou Botticelli. Il fait bon y vivre.

Situation du marché immobilier à Rennes

Même si pour l’heure, l’effet TGV reste limité, les maisons à Rennes ont pris de la valeur ces dernières années et le stock de biens disponibles se réduit fortement. Rennes n’échappe pas au phénomène inflationniste dû à la pression des investisseurs sur les primo-accédants. Pour arriver à dénicher la perle rare, la belle maison avec son petit jardin, il faudra prévoir un budget variant entre 300000 et 800000 euros.Alors que le marché était baissier depuis le début de la crise sanitaire, il reprend des couleurs et du dynamisme après le déconfinement. Le centre et le triangle d’or sont les plus recherchés. Plusieurs raisons contribuent à la montée de la tension :

L’arrivée massive de franciliens désirant fuir les tracasseries et la mal-vie grâce à la ligne TGV mettant Paris à 1 h 30.

Des maisons plus grandes qu’à Paris pour le même prix.Le développement du télétravail et des auto-entrepreneurs.

La quête d’une vie plus saine, moins stressante et plus proche de la nature.

Comment choisir votre maison ?

Pour ne pas rater votre achat d’une maison à Rennes , il faut savoir bien décoder les annonces immobilières : Entre les prix, les descriptions, la classe énergétique et les nombreuses abréviations, on risque de se perdre facilement. Il vous faudra bien analyser les points suivants :

La localisation du bien est très importante, certains quartiers sont plus prisés que d’autres car leur potentiel de développement est plus grand (transports, écoles, services publiques). Les quartiers les plus recherchés sont Sacrés Cœurs, Jeanne d’Arc, Sainte-Thérèse et Thabor.

Le type de la maison, est-ce une maison de plain-pied, une maison de ville ou une longère ?

L’état de la maison, neuf ou ancien ?

Composition et surfaces, vérifiez aussi le nombre de chambres et les surfaces effectives.Le prix de vente doit être affiché en TTC.

La visite d’une maison se prépare à l’avance en vérifiant les éléments suivants :

Date de la construction.

Certification.

Chauffage collectif ou individuel.

Isolation.

Type du vitrage.

Taille du garage.

Lumière naturelle dans le séjour.

Note du DPE.

Type de chauffage et radiateurs.

Installation électrique.

Ventilation et circulation d’air.

Structure et revêtement.

La plomberie.

L’aménagement.

Maison neuve ou ancienne

Les maisons anciennes sont généralement situées dans le centre ville à proximité de toutes les commodités. En plus de leur prix prohibitif, il vous faudra prévoir de possibles travaux de rénovation ou de réfection.Les maisons neuves ne demandent pas de travaux, bénéficient de réduction d’impôt de 2 à 3 % (Loi Pinel) et sont exemptées de taxe d’habitation pendant les deux premières années.

Investissez dans l’une des villes les plus attractives de France grâce à la plateforme Bien ici pour que vous puissiez concrétiser votre rêve, le projet d’une vie : Acquérir une maison à Rennes.