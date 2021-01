Retour sur K-Pop Confidentiel de Stephan Lee

La culture coréenne s’exporte de plus en plus dans le monde entier grâce à sa nourriture goûteuse, ses séries TV émouvantes et sa musique remplie de pep’s : la K-Pop. Stephan Lee a donc décidé de nous livrer les secrets des coulisses de la K-Pop avec “K-Pop Confidentiel”. Un roman pour jeunes adultes dont il est impossible de se décrocher.

Résumé

Candace Park, une Coréano-Américaine de 16 ans, est littéralement obsédée par SLK, le plus grand K-pop* band du moment. Et surtout par le sublime One.J., son chanteur principal. Alors, quand la maison de disques du groupe débarque dans sa ville pour faire passer des auditions, elle est la première sur la liste… et sélectionnée !

Direction Séoul. Candace réalise bientôt qu’elle avait sous-estimé la quantité de travail et de sacrifices demandés par la production. L’envers du décor : la pression, les entraînements sans relâche parfois jusque 16 heures par jour, les différences culturelles entre les États-Unis et la Corée et surtout LA règle d’or : ne pas tomber amoureux.

Loin de ceux qu’elle aime, elle est rapidement submergée. Mais après des mois de larmes et de sueur, Candace commence à se faire un nom, et à enfin attirer l’attention de One.J. ! Mais elle se retrouve vite au cœur de scandales qui vont mettre ses nerfs et sa confiance en elle à rude épreuve.

Dans le tourbillon d’un star-system qui vous dévore en une bouchée, elle devra choisir les sacrifices qu’elle est prête à faire pour rester fidèle à elle-même.

De quoi parle “K-Pop Confidentiel” ?

K-pop Confidentiel est un roman pour jeunes adultes de Stephan Lee paru en Octobre 2020 aux éditions Hugo New Way. Stephan Lee est un jeune auteur americano-coréen passionné de K-pop et fasciné par le système des trainees. Les trainees sont les jeunes personnes s’entrainant pour devenir des idoles de K-Pop. C’est un univers très particulier, rempli de glamour mais aussi de beaucoup de pression et de compétition. Un univers qui correspond entièrement aux normes coréennes, mais qui évoque aussi un peu les Hunger Games à l’auteur.

L’histoire parle donc de Candace qui décide de passer les auditions pour devenir une idole de K-Pop. Lorsqu’elle est sélectionnée, elle s’envole pour Séoul avec sa mère pour découvrir un tout nouvel univers. Mais surtout, elle découvre ses racines. Des personnes qui lui ressemblent, des rues dans lesquelles elle se sent au milieu des siens. Pourtant, en intégrant les dortoirs des trainees, elle redevient l’américaine et elle doit jongler entre sa double culture coréenne et américaine. Trop coréenne en Amérique mais trop américaine en Corée du Sud ? Elle va devoir apprendre la langue, la politesse à la coréenne, les manières typiques, mais aussi la compétition acharnée, les restrictions, les faux-pas et coups dans le dos. Mais pour elle, le jeu en vaut la chandelle.

Comment est née l’idée ?

Malgré sa passion pour la K-Pop, ce n’est pas vraiment Stephan Lee qui a décidé d’écrire ce livre en premier lieu. En effet, il travaillait sur un autre projet de roman depuis longtemps quand il a été contacté par David Levithan, auteur de Young Adult. C’est ce dernier qui lui a évoqué l’idée d’écrire sur la K-Pop, ce que Stephan Lee s’est bien-sûr empressé d’accepter. Pour notre plus grand bonheur !

Il s’est alors lancé dans de nombreuses recherches, car ne faisant pas partie lui-même de cette industrie, il ne pouvait tout inventer. Certains points viennent bien-sûr de son imagination, car l’industrie de l’entertainment en Corée du Sud, et encore plus pour la musique, est très secrète. Il est difficile d’avoir des informations authentiques sans y être passé·e soi-même.

Heureusement, il a pu se plonger dans de nombreux articles et documentaires pour en comprendre le fonctionnement. Car ce qu’il intéressait était vraiment cette période d’entraînement avant de faire ses débuts. C’est-à-dire avant de devenir un groupe et commencer à se produire. Toute la période dans l’ombre qui peut commencer très tôt, autour des 10 ans de la personne trainee et durer tout autant d’années. Stephan Lee s’est également adressé à un de ses amis qui est passé par la case trainee pour en savoir un peu plus. Ce dernier a d’ailleurs lu le roman à sa parution est a trouvé qu’il dépeignait parfaitement cet univers. C’est donc un challenge réussi pour Stephan Lee !

Et au niveau de la lecture, ça donne quoi ?

Lorsque je me suis lancée dans cette lecture, je ne connaissais absolument rien à l’univers de la K-Pop. Je commençais à peine à regarder quelques K-Dramas, ces séries coréennes qui ne laissent pas indifférentes. Ma connaissance de la musique coréenne se limitait donc aux bandes-sons parfois sublimes de ces séries. J’avais donc un peu peur de me retrouver perdue au milieu de termes spécifiques et d’une culture dont je ne connaissais rien. Pourtant, ce ne fut pas du tout le cas. Ce qui m’a paru de prime abord être une écriture un peu encyclopédique était en fait la manière de l’auteure de nous faire entrer dans un monde même si on n’y connaît rien. Ainsi, tout est expliqué de manière assez naturelle et j’avais l’impression de nager en terrain connu.

Je me suis très rapidement attachée à Candace ! Bien qu’elle soit fan de SLK, le groupe de K-Pop le plus en vue (une sorte de BTS si on veut), elle non plus ne maîtrise pas très bien tout cet univers. On le découvre donc avec elle et cela nous permet de vite nous mettre à sa place. Ainsi, il ne m’a fallu que peu de pages pour totalement rentrer dans l’histoire. Au point d’avoir l’impression d’être dans la peau de Candace et de ressentir toutes ses émotions. Et il y en a beaucoup !!

K-Pop Confidentiel, qu’une histoire de K-Pop ?

L’histoire de K-Pop Confidentiel, malgré ce qu’on pourrait croire, n’est pas qu’une histoire de K-Pop. Elle n’a d’ailleurs pas été écrite pour les fans — pas que en tout cas. C’est une histoire dans laquelle la plupart des jeunes adultes, et des adultes aussi finalement, peuvent se retrouver. Autour des sujets comme la compétition, être toujours au top niveau dans un sport ou dans nos études ou au travail. Ou le fait d’essayer de correspondre aux standards qui nous sont imposés, que ça soit par les autres, par notre famille, par la société. Et surtout, comment rester soi-même, comment suivre ses valeurs au milieu de tout ça ? Entrer suffisamment dans le moule pour s’intégrer sans pour autant dénaturer sa propre nature ? K-Pop Confidentiel, c’est un peu tout ça sur fond de l’univers musical de la Corée du Sud.

Pour autant K-Pop Confidentiel ne se fait pas porte parole des travers de l’industrie musicale coréenne. Il ne s’agit pas de dévoiler les sombres aspects de la K-Pop culture, au contraire. Stephan Lee évoque bien-sûr les points noirs de la période des trainees, car ceux-ci existent dans toutes les industries de l’entertainment, quel que soit le pays. Toutefois, il tenait à montrer en priorité l’attrait de l’univers de la K-Pop. En effet, il souhaitait célébrer à quel point la K-Pop peut être innovante et unifiante, et comment la Corée du Sud a propagé sa culture par-delà les frontières au travers de l’industrie du divertissement.

Un dernier mot de Stephan Lee

Si vous écrivez ou essayez d’écrire un roman car vous rêvez vous aussi de partager vos histoires, et avez l’impression que c’est impossible, alors ces quelques mots de l’auteur sont pour vous :

“Persévérez dans votre écriture et travaillez dur, mais ne vous précipitez pas ! Je me suis rendu misérable dans ma vingtaine car j’étais persuadé que je devais écrire plus ou mieux, alors que j’aurais du me concentrer sur profiter de nouvelles expériences de vie et me montrer curieux sur le monde. Quand vous débutez, commencez par écrire ce qui vous intéresse vous et non ce que vous pensez que les lecteurs ou éditeurs veulent. Si vous passez trop de temps à vous forcer à écrire des choses qui ne vous passionnent pas, vous risquez de perdre la joie que l’écriture provoquait chez vous. Souvenez-vous donc qu’écrire devrait rester un plaisir, au moins une partie du temps.”

*K-Pop : Genre musical venu de Corée du Sud qui mélange rock, hip-hop et R&B. Quelques noms phares : BTS, EXO, SHINee côté garçons, et Girl’s generation, BlackPink et GFriend côté filles.