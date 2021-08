Les calculatrices Casio : Outil indispensable de cette Rentrée 2021

Difficile d’envisager la rentrée sans les calculatrices Casio, véritables indispensables des trousses de nos écoliers et étudiants chaque année. Nous avions envie de vous présenter quelques modèles proposés par la marque à cette occasion, avec notamment de nouveaux packagings respectueux de l’environnement. On vous dit tout !

Une rentrée 2021 : Casio proche de l’environnement

La rentrée 2021 sera un peu différente des précédentes car Casio a eu envie de changer ses packagings dans le but de protéger notre planète. Ici, le carton recyclable remplace le plastique pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs. En 2020, la marque avait déjà fait un pas dans ce sens, puisqu’elle avait mis en place un programme de recyclage, notamment pour les calculatrices fx-92 et Graph 35.

Les calculatrices Casio : quel modèle choisir ?

Les fous de calcul et adeptes de mathématiques attendent avec impatience de choisir la calculatrice qui va les suivre durant toute l’année. Et lorsqu’on parle calculatrice, on pense forcément à Casio, un peu comme une évidence, pour nous tous d’ailleurs. Chaque année, FranceNetInfos aime suivre les actualités de Casio, encore plus durant cette période. C’est notamment l’occasion de vous présenter quelques modèles, et vous aidez à choisir la calculatrice qui se rapproche le plus de vos besoins.

Retrouvez les calculatrices Casio sur le site de Cultura.com

Pour les classes Primaire

Les plus jeunes ont également droit à leur calculatrice à condition qu’elle soit bien adaptée. Et c’est le cas avec la FX Junior de Casio. Elle va permettre de faire des calculs de durées, des fractions, des divisions également. Elle est fonctionnelle et pratique. Sa couleur bleue change un peu du vert classique Casio.

Pour une rentrée au collège

Sans aucun doute l’iconique FX-92+ dont on aurait du mal à se passer. Elle va être l’allié incontestable des calculs durant tous les cours de mathématiques. La FX-92+ va permettre de calculer des statistiques et de guider l’utilisateur dans l’apprentissage des mathématiques également. Soit, préparer chaque élève aux classes supérieures. Et pour ceux qui maîtrisent bien le sujet, elle permet une initiation à la programmation via la création de programmes proches de SCRATCH. Son écran LCD rend son utilisation encore plus agréable.

Pour le lycée et études supérieures

L’entrée au lycée exige une bonne calculatrice. En effet, les exercices mathématiques s’annoncent bien plus complexes, parfois même de véritables casse-tête. La Graph 35+E II et la Graph 90+E permettent l’apprentissage du langage de programmation Phyton. Elles ont la particularité de proposer un mode examen, soit autorisées lors de concours. L’écran est plus grand que les précédents. L’une possède 3 Mo de mémoire pour stocker divers programmes, l’autre un grand écran couleur, pour encore plus de confort.

Casio France : Une évolution remarquable

Nous n’avions pas pris conscience à quel point la marque Casio avait évolué avec le temps. Finis les looks rétro pourtant restés graver dans les mémoires. Elle a toujours fait en sorte de se renouveler dans le but de répondre aux besoins de ses utilisateurs, en proposant des calculatrices innovantes et intuitives. Saviez-vous que la première calculatrice compacte électrique de Casio date de 1957 ? Au fur et à mesure des années, Casio s’est amélioré en termes de taille avec sa première calculatrice portable en 1974 et en proposant des affichages graphiques. Et plus récemment, elle a intégré des systèmes de programmation en langage Python (Graph35+E II et Graph 90+E) hyper pointus.

N’hésitez pas à nous dire en commentaire la calculatrice qui va vous suivre toute l’année. Bonne rentrée à tous avec Casio !