Bienvenue dans une nouvelle aventure captivante avec Écureuil et son fidèle ami Oiseau qui vont découvrir les chiffres ! Dans ce livre adorable publié par les Éditions Père Castor, l’auteur Alice Hemming et l’illustratrice Nicola Slater nous emmènent dans un voyage enchanté où chaque page réserve une surprise.

Dès le premier grattage de la couverture, on est accueilli par les bruits familiers de nos deux amis à plumes et à poils. “Tap, Tip, Tap ! – Oiseau, oiseau, c’est quoi ce bruit ? – c’est l’un de nos amis, je crois, Écureuil. Allons voir”. Et en ouvrant le petit rabat, on découvre un pic épeiche ! Avec des rabats spécialement conçus pour les petites mains curieuses, chaque page cache de nouveaux amis et invite à explorer un monde rempli de surprises.

Apprendre les chiffres en s’amusant

Mais ce n’est pas tout ! Au-delà des découvertes amicales, Écureuil et Oiseau nous enseignent également les chiffres de manière ludique et engageante. De 1 à 5, chaque chiffre est associé à une illustration charmante : 1 pic épeiche, 2 souris espiègles, 3 fleurs éclatantes, 4 papillons virevoltants et 5 feuilles délicates. Ces illustrations, toutes aussi mignonnes les unes que les autres, captivent l’imagination des jeunes lecteurs et les invitent à apprendre tout en s’amusant.

Le livre est un parfait compagnon pour les enfants en phase d’apprentissage des chiffres. Les illustrations vibrantes de Nicola Slater ajoutent une dimension magique à l’histoire, rendant chaque page vibrante de vie et de couleur. Les rabats interactifs permettent aux enfants de participer activement à l’exploration, renforçant ainsi leur engagement dans le processus d’apprentissage.

En résumé, “Écureuil et Oiseau découvrent les chiffres” est une aventure éducative et divertissante qui capture l’esprit de la découverte et de l’amitié. Parfaitement adapté aux jeunes lecteurs, ce livre est une addition charmante à toute bibliothèque pour enfants.

Offrez à votre enfant le plaisir de découvrir les chiffres avec Écureuil et Oiseau dès aujourd’hui aux éditions Père Castor!

Disponible sur Amazon ICI >>