Max, un jouet pour adultes très coquin

Aujourd’hui, je vous présente le plus coquin des jouets pour adultes : Max, un drôle d’objet qui pourtant a tout d’un grand. Alors, plongeons dans un monde de plaisir infini avec lui, spécialement conçu pour explorer toutes vos envies et désirs les plus profonds. Aïe caramba, ça promet d’être chaud dans les chaumières !

Parlons d’abord de sa forme : à première vue, on pourrait penser à une clé à molette. Mais détrompez-vous, Max de Wondertoy va bien au-delà de cet outil de bricolage. C’est un véritable prodige du plaisir, conçu pour stimuler vos sens de manière aussi polyvalente qu’ergonomique.

Imaginez une tige allongée, parfaitement adaptée pour une stimulation vaginale ou anale, associée à un anneau flexible, idéal pour la stimulation pénienne.

Il y aurait ainsi plus de 30 façons excitantes de profiter de Max. Que vous optiez pour une stimulation classique vaginale ou anale, ou que vous soyez tenté par l’exploration des zones érogènes comme les tétons ou les testicules, Max est prêt à répondre à toutes vos envies.

A vous de découvrir jusqu’au vous voulez aller avec lui, en tout cas il se pliera à vos moindres désirs c’est certain ! Cette conception innovante offre une liberté totale pour explorer vos zones érogènes préférées comme jamais auparavant.

Plus de 30 façons de profiter de Max à découvrir

Que vous soyez en quête de plaisirs solitaires intenses ou que vous souhaitiez partager des moments coquins avec votre partenaire, Max est là pour répondre à toutes vos envies. Sa capacité à s’adapter à différentes utilisations en fait un compagnon de jeu exceptionnel, prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures intimes avec style et efficacité.

Doté de deux moteurs puissants contrôlés séparément, Max offre une gamme impressionnante de 10 modes vibratoires pour chaque côté, totalisant jusqu’à 100 combinaisons de vibrations pour personnaliser votre plaisir selon vos désirs du moment. Imaginez la sensation de ses mini picots sur l’anneau, amplifiant chaque contact, et le toucher doux et sûr du silicone médical qui recouvre chaque centimètre de ce jouet. Ça vous donne envie bande de coquins ?

Le coquin du coquin à porter de clé de molette

Rechargeable via USB, Max est aussi pratique qu’il est puissant. Une charge rapide de seulement 1h40 vous offre jusqu’à une heure de jeu continu, sans interruption. De plus, sa conception splashproof simplifie le nettoyage après chaque utilisation, garantissant une expérience toujours propre et sans souci.

Avec ses dimensions généreuses (19 cm de longueur totale et 14,5 cm insérables), Max est parfaitement conçu pour offrir une stimulation profonde et satisfaisante, peu importe comment vous choisissez de l’utiliser. Préparez-vous à découvrir de nouveaux sommets de plaisir avec Max de Wondertoy, disponible dès maintenant chez Passage du Désir. Il est temps de laisser ce super-héros du plaisir vous guider vers des sensations inoubliables, une session à la fois.

Le Max deviendra votre partenaire de plaisir dévoué, prêt à vous accompagner dans toutes vos escapades sensuelles.

Découvrez-le dès aujourd’hui chez Passage du Désir et laissez-vous transporter dans un monde de sensations enivrantes. Avec Max, chaque session devient une aventure érotique à savourer sans modération.

A votre Max, le plaisir sans limite !

Disponible sur Passage du Désir au prix de 69,90€