Chien Pourri ! en décalcomanies – Ed. L’école des loisirs

Chien Pourri ! en décalcomanies est une pochette amusante, des éditions L’école des loisirs, parue en mai 2024. Un ouvrage de Colas Gutman et Marc Boutavant, qui invite les enfants et jeunes fans à retrouver l’univers de Chien Pourri, à travers une activité ludique, la décalcomanie !

La pochette s’ouvre en deux, tel un livre et présente, d’un côté les planches de décalcomanies, avec un bâtonnet en bois. De l’autre côté, se trouvent des planches, plus grandes, avec les décors. Il y a six décors emblématiques à retrouver, et plus de 450 décalcomanies à transférer sur ces planches de décors. L’ensemble propose une activité ludique et incontournable, dans une pochette pratique et facile à transporter partout, en week-end ou en soirée. La pochette contient tout le nécessaire pour faire cette activité simple, qui invite à laisser libre l’imagination.

La pochette complète présente une activité ludique incontournable pour les enfants. Avec l’aide de six planches de décors et de plusieurs feuillets de décalcomanies, ils vont pouvoir recréer des scènes, avec Chien Pourri ou en imaginer des plus farfelues ! Les instructions restent simples et claires, au dos de la pochette. Les jeunes créateurs ont juste besoin de laisser libre leur imagination et de transférer les personnages et objets, à l’aide du bâtonnet, pour créer des scènes uniques et amusantes. Une activité dans laquelle les enfants plongent dans l’univers fabuleux de Chien Pourri, avec des décors emblématiques. Il y a, entre autres, le cirque, les rues de Paris, la plage, la montagne…

Chien Pourri ! en décalcomanies est une pochette de la collection Récréative, des éditions L’école des loisirs. Une pochette complète qui offre à découvrir les décalcomanies, pour les enfants, qui vont laisser libre leur imagination pour créer des scènes uniques, avec ce héros et ses compagnons.