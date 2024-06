Les Petits Prödiges – Nos must have de l’été !

Les vacances approchent à grands pas, et je suis sûre que vous en êtes à faire la liste de ces soins cleans et essentiels à glisser dans votre valise : protections solaires, baumes multi-usages, déodorants, etc. Les Petits Prödiges propose tout cela en mieux, puisque chaque soin est made in France, naturel et éco-responsable. N’hésitez pas à piocher dans mes must have, c’est parti !

Les Petits Prödiges – Des soins pour toute la famille

Les Petits Prödiges est une marque avec de vraies valeurs. Les fondatrices sont plus que jamais convaincues qu’il est important d’utiliser des soins propres et respectueux de notre santé au quotidien. Elles ont donc travaillé sur quelques essentiels de nos salles de bains pour notre plus grand bonheur. Au programme, des soins made in France aux compositions cleans et respectueuses de l’environnement. L’univers de la marque est pétillant, les packagings sont travaillés, esthétiquement funs et colorés.

Mes soins chouchou pour cet été !

Pour me faire un avis sur Les Petits Prödiges, j’ai eu la joie de tester quelques produits. Après plusieurs semaines, je peux d’ores et déjà affirmer qu’ils vont me suivre tout l’été, à commencer par les solaires dont il est impossible de se passer.

On ne le répétera jamais assez, il faut se protéger du soleil, toute la famille doit être vigilante et porter une protection solaire toute la journée. Et par chance, car ce n’était pas le cas il y a quelques années, des marques ont travaillé sur la compo des solaires, dont Les Petits Prödiges qui propose justement un trio composé de 3 essentiels :

Un stick solaire « visage & lèvres » – 15 g – SPF 50+

Une crème solaire très haute protection « visage & corps » – 50 ml – SPF 50+

Une crème solaire identique à la précédente en 100 ml – SPF 50+

Ils portent tous la mention « sans traces blanches », ils sont respectueux des coraux avec 1% du CA reversé à Coral Guardian qui milite pour la protection des écosystèmes coralliens. Ce qui prouve encore une fois que la marque tient à préserver la nature.

Le prix du trio : 52.83 € au lieu de 58.70 € (bénéficiez de – 10 % actuellement sur le site officiel)

J’ai eu un coup de cœur pour la crème solaire très haute protection « visage & corps » en 50ml. Pour moi, elle se suffit à elle seule. Parfaite pour toute la famille, elle s’étale facilement, idéale pour les enfants qui veulent se crémer eux-mêmes. Elle sent bon, et SURTOUT, elle ne colle pas ! Facile à glisser dans le sac de plage, elle va s’imposer comme indispensable de nos journées au bord de la mer.

Je sais que le « stick solaire » a de plus en plus la côte parce qu’il est pratique à glisser dans un sac à main et permet de faire des retouches au fur et à mesure de la journée. Je peux vous dire qu’il est efficace, ne laisse pas un film désagréable malgré son côté hydratant. Malheureusement, il n’est pas fait pour moi, car il est trop olfactif à mon goût. En revanche, pour ceux qui raffolent de sensorialité, vous allez vous régaler avec son odeur gourmande de Monoï.

Des baumes magiques indispensables !

Les Petits Prödiges propose plusieurs baumes magiques qui vont nous suivre au quotidien. Je ne suis d’ailleurs pas surprise que la marque ait été encensée grâce à ces merveilles. Ils seront parfaits pour soigner les petits bobos, apaiser les brûlures, une coupure, etc. En effet, ils sont multiusages. En prélevant une noisette, vous pourrez hydrater visage, corps et main. Vous pourrez également l’utiliser en tant que démaquillant (je précise que j’ai essayé, et je valide !) ou encore sur des zones précises souffrant d’eczéma et de psoriasis. Le baume existe sans parfum, à la coco, fleur de coton, fleur d’oranger, CBD, Monoï. Et bien sûr, sa composition est irréprochable.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les autres soins proposés par la marque, rendez-vous sur leur E-shop. Au programme : auto-bronzant, déodorants, poudre nettoyante visage, crème hydratante, etc. Bel été à tous !