TOPICREM – Je vous dis TOUT sur la gamme Anti-Âge AH3

TOPICREM est une marque qui ne cesse de me surprendre depuis maintenant plusieurs années. J’ai récemment découvert qu’elle proposait la gamme Anti-Âge AH3 qui me faisait de l’œil depuis un petit moment. Sans surprise, je l’ai testé dans sa globalité. Verdict ? Je vous dis TOUT à son sujet !

TOPICREM – La marque coup de cœur de la rédaction

Ah TOPICREM !… À en croire les nombreux articles consacrés à la marque, elle fait l’unanimité à la rédaction. D’ailleurs, je vous encourage à redécouvrir les articles que Jennifer et moi-même avons publiés à son sujet, dans lesquels nous partageons nos différents coups de cœur. Et il y en a pour toute la famille !

TOPICREM est un laboratoire français qui s’est fixé comme objectif de prendre soin des peaux sensibles. Pas surprenant donc que la marque se soit fait connaître avec l’iconique « Ultra-Hydratant Lait Corps » qui prend soin de la peau exigeante de nos babys depuis bien des années. Un seul mot d’ordre : répondre aux exigences cutanées avec des soins ciblés pour toute la famille. D’ailleurs, en vous rendant sur le site officiel, vous remarquerez une quantité astronomique de soins dermo-cosmétique pour les peaux exigeantes. Au programme, plusieurs gammes visage, corps, solaire, bébé, cheveux, pour hydrater, nourrir, unifier, réparer, apaiser, lisser, nettoyer, démaquiller, etc.

Voici un aperçu des valeurs prônées par la marque :

TOPICREM – Des essentiels à petits prix

L’année dernière (voir mon article ICI) je vous disais à quel point la marque TOPICREM ne cessait de me surprendre. J’avais notamment eu un coup de cœur pour la « crème de jour protectrice Hydra Plus 50 SFP » que j’ai depuis rachetée plusieurs fois. Il faut reconnaître que TOPICREM réussit à proposer des essentiels aux compositions pointues, à des prix défiant toute concurrence. Les soins sont adaptés à tout type de peaux, ce qui est plutôt rare, notamment pour les peaux normales comme la mienne, en recherche de soins neutres et hydratants à utiliser au quotidien.

Tout savoir sur la gamme « Anti-Âge » AH3

Quand j’ai appris que TOPICREM possédait une gamme anti-âge, je n’ai pas hésité à m’y intéresser jusqu’à ce que la best team m’envoie les produits pour test. Pour tout vous dire, j’ai la grande chance (merci mamie/merci maman) de ne pas avoir de rides. MAIS, je me rends bien compte que l’ovale de mon visage change petit à petit, il est moins rebondi forcément, et peut-être un peu moins ferme. Etant donné qu’il est conseillé d’utiliser ce genre de soin après la trentaine, j’ai décidé de tester le trio suivant :

Le fluide global anti-âge – 40 ml

Le sérum global anti-âge – 30 ml

Le soin contour des yeux global anti-âge – 15 ml

Mon avis sur la gamme AH3

Sans créer trop de suspens, je tiens d’abord à vous dire que OUI, la gamme AH3 fonctionne à condition de s’y tenir. J’insiste, pour avoir de vrais résultats, je conseille de faire un traitement de 3 mois minimum, contrairement à la mention « routine anti-âge courte » sur le site. En tout cas, c’est ce que j’ai pu observer de mon côté. Patience !

Pour comprendre, la gamme AH3 de TOPICREM contient un actif de 3 Acides Hyaluroniques, de Vitamines C&E stabilisées, de Vitamine PPC et d’un Dipeptide pour agir contre les premiers signes de l’âge. Elle promet d’estomper les rides ciblées, plus ou moins installées, de densifier la peau, la raffermir, lui apporter plus de rebond, d’éclat également.

Mon avis – Une peau repulpée ?

Le « fluide global anti-âge » est une pépite. Sa texture se rapproche plus d’un gel que d’une crème. Il se fond complètement sur la peau et la lisse instantanément. Il est idéal sous le maquillage parce qu’il a tendance à resserrer les pores parfois visibles sous la BB crème. Son odeur est légèrement poudrée, très agréable. Sa promesse : rides, fermeté, éclat, protection pollution, lumière bleue. Son prix : 30.90 €

Le « sérum global anti-âge » m’a un peu moins convaincu, déjà parce que je suis peu adepte de sérum à la base. Et également parce qu’il est un peu trop liquide à mon goût. Côté odeur, discrète également, un peu moins poudrée. Il a quand même cet avantage de ne pas coller. Il promet d’estomper les rides, d’apporter de la fermeté et de l’éclat. Son prix : 39.90 €

Enfin, le « soin contour des yeux global » fait parfaitement son job, il hydrate en profondeur. Par contre, il faut le masser pendant quelques secondes pour qu’il pénètre bien. Et je conseille également d’attendre un petit peu pour mettre le sérum. Son prix : 28.90 €

Résultats ?

La gamme AH3 a surtout agi sur le manque d’éclat de ma peau en période de stress notamment. J’ai trouvé qu’au fur et à mesure des semaines, mon teint était plus unifié. Quant aux contours de mon visage, le côté des joues et du menton notamment, bonne surprise, la peau était un peu plus rebondie. En conclusion, je l’ai beaucoup apprécié, le matin notamment. Ses textures non-collantes permettent de faire la routine en quelques minutes seulement. Après, avec du recul, je conseille surtout la gamme pour les peaux plus matures, peut-être à partir de 50 ans, avec des rides déjà installées, pour avoir un résultat plus probant.

Si vous avez envie de tester la gamme AH3, rendez-vous sur le site officiel de TOPICREM. Et n’hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé !