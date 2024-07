Un été très caliente avec Biird, Lelo, Passage du désir et Intimina !

Chères coquinous, cet été, préparez-vous à une saison pleine de plaisirs et de découvertes intimes. Avec les bons jouets, chaque moment peut devenir une explosion de sensations et de joie. Voici une sélection de quelques produits incontournables pour un été coquin qui va vous laisser des souvenirs brûlants. Calienteeeee !

Namii de Biird : Offrez-vous un orgasme en moins d’une minute

Première star de notre sélection : le Namii de Biird. Ce petit bijou est un stimulateur clitoridien 2 en 1, doté de fonctions de succion et de vibration. À première vue, le Namii ressemble plus à un objet de décoration qu’à un sextoy. Sa base de chargement magnétique lumineuse le rend parfait pour être laissé sur votre table de chevet sans éveiller les soupçons.

Mais ne vous y trompez pas, ce petit appareil est une véritable machine à orgasmes. Avec ses 5 niveaux de vibrations et de succion, vous avez un large éventail de sensations à explorer. Sa “bouche” entoure délicatement le gland du clitoris pour une stimulation par vagues d’air, tandis que la partie inférieure vibre contre la vulve. Cette double stimulation est une recette infaillible pour des orgasmes multiples et variés.

Imaginez-vous, les cuisses serrées, laissant le Namii travailler sa magie en mode mains libres. Et pour les plus discrètes, il est suffisamment silencieux pour être utilisé sans alerter votre partenaire. Il est également 100% étanche, idéal pour des moments coquins sous la douche ou dans le bain.

Disponible en violet, rose et vert menthe, le Namii est aussi esthétiquement plaisant qu’efficace. Alors, prête à faire du Namii votre nouvel ami intime?

Et si vous préférez quelque chose de plus simple, je vous propose Bae™ et Boo™ (allez faire un tour ICI ça va vous plaire)

LELO DOT™ : Votre nouveau compagnon de voyage coquin pour l’été

Passons à notre deuxième produit : le LELO DOT™ Travel. Ce stimulateur clitoridien compact est parfait pour celles qui aiment les plaisirs nomades. Glissez-le dans votre sac à main ou votre valise et embarquez pour des voyages sensuels inoubliables.

Le LELO DOT™ utilise la technologie Infinite Loop™ pour des sensations précises et envoûtantes. Avec huit modes de vibration, il peut passer du doux murmure à la pulsation intense, s’adaptant à toutes vos envies. Sa forme en tête d’épingle et son extrémité douce sont parfaites pour des caresses délicates ou des stimulations plus fermes.

Malgré sa petite taille, ce jouet est puissant et discret. Parfaitement étanche, il peut vous accompagner sous la douche pour des moments encore plus excitants. Sa longue autonomie vous permet de savourer des sessions de plaisir sans interruption.

Le LELO DOT™ est l’accessoire indispensable pour celles qui cherchent à pimenter leurs aventures, que ce soit en solo ou en duo.

À la maison ou en voyage, il est toujours prêt à transformer vos moments en une fête de sensations. J’adore.

Lily 3 de LELO : 21 Ans de plaisir réinventé

En troisième produit j’étais obligée de vous parler de Lily 3. Ce mini vibromasseur est conçu pour offrir une expérience orgasmique inoubliable. Sa taille compacte cache une puissance impressionnante avec 10 modes de vibration allant du doux murmure à la pulsation intense.

Le Lily 3 est ergonomique et s’adapte parfaitement à la main pour une stimulation directe des zones érogènes. Il peut également être utilisé pour des massages apaisants, selon votre envie. Entièrement rechargeable par USB et étanche, il est parfait pour des moments coquins partout, même sous l’eau.

Le design épuré du Lily 3 le rend discret, il peut être laissé sur votre table de nuit sans éveiller les soupçons. Un excellent moment pour ajouter ce joyau à votre collection.

Et encore chez Lelo, il y a un autre jouet que j’aimerais rajouter c’est le Sona 2, ce n’est plus certes plus une nouveauté mais c’est un réel incontournable à avoir chez soi. C’est aussi une machine à orgasme très puissante en moins d’une minute !

Celesse d’Intimina : Redécouvrez votre sensualité

Je n’oublies pas non plus celles qui cherchent à raviver leur vie intime après des moments charnières comme la grossesse ou la ménopause. Le masseur Celesse d’Intimina est une révolution. Ce jouet en silicone médical, sans phtalates ni latex, est conçu pour cibler le point G avec une précision chirurgicale.

Le Celesse offre 6 modes de vibration et 8 vitesses, permettant une exploration sensorielle approfondie. Silencieux et ergonomique, il s’adapte parfaitement à votre anatomie pour une stimulation optimale. Idéal pour renforcer le périnée et retrouver une sensibilité accrue, il est également parfait pour mieux comprendre et explorer votre corps.

Rechargeable et étanche, le Celesse peut être utilisé sous la douche pour des moments de détente aquatique. Sa discrétion et son design élégant en font un compagnon secret, prêt à vous suivre partout. Glissez-le dans sa pochette fournie et emportez-le pour des escapades sensuelles à tout moment.

Passage du Désir : Des produits pour tous les goûts pour un été de folie

Enfin, pour ceux et celles qui souhaitent pimenter leur vie de couple cet été, Passage du Désir propose une gamme de produits sensuels.

L’huile de massage gourmande à l’ananas par exemple, transforme chaque caresse en une expérience olfactive et gustative irrésistible. Léchez cette huile sur le corps de votre partenaire et laissez-vous emporter par la passion.

Pour les amateurs de jeux coquins, la peinture comestible au chocolat Shunga est parfaite pour déclarer votre flamme de manière artistique. Écrivez des mots doux, dessinez des cœurs, et savourez votre art directement sur le corps de votre moitié. Une manière ludique et gourmande de pimenter vos soirées.

Et si vous êtes encore plus coquin, je vous conseille aussi Max, l’outil à tout faire. Vraiment tout faire … ! Max, c’est votre nouveau complice de plaisir est un jouet pour adultes qui dépasse toutes les attentes. Avec sa forme ergonomique et ses multiples modes vibratoires, il est conçu pour offrir une stimulation intense et personnalisée. Que ce soit pour une exploration solitaire ou des jeux à deux, Max se montre polyvalent et efficace. Rechargeable et équipé de matériaux de qualité médicale, il garantit des heures de plaisir sans fin.

On vous le dit, vous trouverez forcément votre bonheur sur le site de Passage du désir !

Cet été, laissez-vous tenter par ces jouets et produits coquins qui promettent de transformer chaque moment en une explosion de plaisir. Que vous soyez en solo ou en duo, ces compagnons intimes sauront raviver la flamme et vous offrir des orgasmes inoubliables.

Alors, prêt(e)s à vivre un été brûlant?