Boo™ et Bae™, deux nouveaux jouets coquins chez Biird By Jouissance Club

Préparez-vous à rencontrer les nouveaux héros de vos fantasmes les plus coquins : Boo™ et Bae™, ou comme je les appelle affectueusement, Laurel et Hardy (vous allez vite comprendre pourquoi je les surnomme ainsi !). Biird, en collaboration avec Jouissance Club, a lancé ces merveilles de plaisir pour révolutionner vos moments intimes. Laissez-moi vous présenter ces joyaux de la sensualité (et de coquinerie).

Le Généreux et Puissant Boo™ by Jouissance Club (29,99€)

Dites bonjour à Boo™, le jouet coquin robuste et accueillant qui saura vous combler de plaisir.

Je me suis faite un petit délire avec Boo™ et Bae™. Étrangement, j’ai voulu tout de suite les appeler Laurel et Hardy. Tout simplement parce que leur taille et leur grosseur correspondait un peu à leur nom ! C’est mon petit délire, mais pas sûr que la comparaison leur plaise réellement (mais sait on jamais !). Allez revenons en à nos moutons, enfin nos dildos plutôt !

Parlons un peu de Boo™. Avec son silicone ultra-doux et son motif stylisé d’éclaboussures, c’est un véritable délice pour les yeux et le corps. Conçu pour une pénétration large et complète sans la longueur habituelle, il deviendra votre allié pour une stimulation intense tout en évitant toute gêne pour le col de l’utérus. Imaginez la largeur sans la profondeur excessive, une pure extase !

Il est spécialement est conçu pour ceux/celles qui recherchent la largeur et la puissance. Avec une longueur totale de 14 cm, il se distingue par son diamètre généreux, allant de 4.1 cm à 4.8 cm. Cette taille plus large permet une pénétration plus complète et intense. La base à ventouse de 9 cm offre une fixation robuste, vous permettant d’explorer toutes sortes de positions excitantes. Vous voulez des sensations inégalées ? Boo™ vous l’offrira à coups sûrs !

Grâce à sa base à ventouse, il se fixera solidement sur toute surface lisse (si, si essayez le, vous verrez). Utilisez-le avec vos mains ou un harnais à sangles, et préparez-vous à des sensations enivrantes.

Et n’oubliez pas, un généreux soupçon de lubrifiant à base d’eau pour une glisse parfaite. Boo™ c’est le gros kiki qui promet des moments de plaisir torrides et mémorables. Vous allez vous en souvenir un moment !

Le Délicat et Envoûtant Bae™ by Jouissance Club (26,99€)

Et voici Bae™ alias Laurel (pour moi hein), le jouet mince et élégant qui vous envoûtera. Pourquoi je l’appelle Laurel ? Tout simplement parce qu’il est long et fin !

Si vous recherchez la profondeur sans l’étirement, avec une longueur totale de 15 cm, Bae™ sera parfait . Fabriqué en silicone ultra-doux avec un motif stylisé d’éclaboussures, il est, lui aussi, une véritable œuvre d’art sensuelle.

Son diamètre varie de 2.9 cm à 3.1 cm, offrant une sensation confortable et envoûtante. La base à ventouse de 7 cm assure une fixation solide, vous permettant de profiter de Bae™ de manière polyvalente.

Sa forme mince mais allongée permet une insertion profonde et confortable, que ce soit par voie vaginale ou anale. Laissez la magie opérer, vous n’avez qu’à essayer.

Si on doit résumer Bae™, c’est le jouet délicat qui promet des moments de plaisir profonds et envoûtants.

Caliente !

Un Duo gagnant pour des moments inoubliables

Bae™ et Boo™, sont les nouveaux trésors de Biird (rappelez vous, on avait déjà parler d’eux avec leur fabuleux Namii), conçus pour exaucer tous vos désirs les plus intimes. Leur design soigné et leurs matériaux de haute qualité vous garantissent une expérience de plaisir ultime. Que vous recherchiez des sensations larges et intenses avec Boo™ou des pénétrations profondes et envoûtantes avec Bae™, ces jouets sont faits pour vous.

Avec leurs motifs stylisés et leur silicone ultra-doux, Boo™ et Bae™ ne sont pas seulement des objets de plaisir, mais aussi des œuvres d’art sensuelles. Emportez-les partout avec leur pochette en velours élégante et profitez de chaque moment de plaisir avec la garantie de qualité de Biird et Jouissance Club.

Préparez-vous à des aventures sensuelles inédites. Fixez-les, lubrifiez-les, et laissez-vous emporter par des vagues de plaisir inégalées. En prime, leur prix abordable en fait des compagnons de qualité accessibles à tous !

Biird et Jouissance Club vous invitent à explorer de nouvelles dimensions de plaisir avec ces deux héros du bonheur intime.

Le plaisir est à vous !

Plus d’infos sur le site de Biird >>