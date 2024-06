Mes premières petites comptines, Vol 2

Les éditions Gründ frappent fort encore avec leur nouvelle merveille pour enfants : “Mes premières petites comptines Volume 2”. Dynamique, interactif et plein de surprises, ce livre sonore et tactile, magnifiquement illustré par Caroline Dall’Ava, promet d’éveiller tous les sens des tout-petits. Avec ses cinq puces sonores et matières à toucher, ce recueil est une véritable explosion de découvertes !

Oubliez les livres classiques ! Ici, chaque page est une aventure. Les petits curieux n’ont qu’à appuyer sur les boutons cachés pour déclencher des comptines entraînantes tout en explorant des textures captivantes. C’est le combo gagnant pour un éveil sensoriel complet et ludique.

"Les roues de l'autobus" : Faites retentir cette comptine adorée et laissez les petits doigts découvrir les pneus texturés du bus. C'est parti pour un tour !

"Les petites marionnettes" : Une robe en feutrine à caresser pendant que les marionnettes dansent au rythme de la chanson. Irrésistible !

"À cheval sur mon bidet" : Un cheval à la queue en laine pour une comptine qui galope vers l'aventure. Prêt à monter en selle ?

"Pomme de reinette" : Une peau toute douce à caresser pour une chanson apaisante et réconfortante. Douceur garantie !

"Coccinelle" : Des ailes scintillantes pour une coccinelle qui émerveille les yeux et les oreilles. Brillant !

Mes premières petites comptines pour s’amuser !

Caroline Dall’Ava a fait des merveilles ! Ses illustrations colorées et joyeuses attirent l’attention des petits, les plongeant dans un univers plein de fantaisie et de musique. Chaque page est une œuvre d’art qui raconte une histoire et stimule l’imagination.

“Mes premières petites comptines Volume 2” est un véritable outil d’éveil. Il booste le développement des sens, la coordination œil-main et l’écoute active. Les comptines favorisent l’apprentissage du langage, tandis que les textures développent le toucher et la motricité fine.

Ainsi, “Mes premières petites comptines Volume 2” est un must-have pour des moments de partage et d’éveil sensoriel avec votre enfant. Ce livre sonore et tactile, proposé par les éditions Gründ, transformera chaque instant en une aventure magique. Ne ratez pas cette pépite ! Faites entrer la magie des comptines et des textures dans la vie de votre tout-petit.

