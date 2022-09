Bébé : 8 livres musicaux (à puces sonores) à shopper

Un petit plus chaque jour, notre petit bout de chou commence à savoir faire pleins de choses. Il devient aussi de plus en plus curieux et commence à adorer toucher un peu à tout. A la rédaction, on a trouvé plusieurs livres musicaux sur différentes thématiques qui sauront enchanter bébé aussi bien musicalement que tactilement ! Chacun des livres présentés contient des puces sonores que bébé devra activer pour avoir la chanson. Mais il y a un risque : vous allez forcément avoir toutes ces chansons dans la tête après ! On vous aura prévenu !

Mes premières petites chansons – Editions Grund – 13,95€ (illustré par Master Iwi)

Dans ce livre, bébé pourra à la fois écouter ses premières petites chansons mais pourra aussi s’amuser en touchant plusieurs parties du livre. Comme c’est amusant pour bébé qui adore découvrir de nouvelles matières ! Carton, “moquette”, plume, effet scintillant que de plaisir pour un petit bout de chou qui découvre le monde.

Par exemple, il pourra caresser le ventre tout doux du hibou en écoutant “Coucou hibou”, puis il caressera la queue du coq (qui est une plume colorée) qui danse le rock’n’roll des gallinacés. Bébé s’émerveillera ensuite sur “vole vole, papillon” avec les ailes scintillantes du papillon. Il ira ensuite à la rencontre du crocodile et lui gratouillera son ventre bosselée en chantonnant “ah les crocodiles” (chanson préférée de ma fille de 8 mois …) pour finir par voir “Mon âne” avec son joli bonnet jaune.

Avec ce système de puces sonores, bébé pourra les actionner à sa guise et ainsi mettre les chansons qu’il veut au fil du temps.

Mes premières petites comptines – Editions Grund – 13,95€ (illustré par Master Iwi)

Ce livre, cette fois-ci, s’attaque aux comptines de notre enfance. Comme son grand frère au dessus, bébé pourra toucher différentes textures.

Il fera connaissance avec la traditionnelle souris verte qui courait dans l’herbe (avec son ventre tout doux), pour ensuite découvrir la poule qui picote du pain dur (oh les jolies ailes avec des plumes !). Ensuite, il pourra rencontrer la biquette à la barbichette bouclée qui veut jouer à “tu me tiens, je te tiens par la barbichette” (bêêêêêêêh). Attention, ne ris pas sinon tu vas avoir une tapette ! Oups. La tortue avec son dos bosselé lui chantera “toc toc toc tortue”, il ne faudra point aller trop vite pour elle ! Mais au final “jamais on n’a vu, vu, vu” jamais on ne verra-ra, un petit chien au ventre poilu comme celui du livre de comptines !

Comment ravir un petit être ? Lui chanter des chansons, lui faire activer les puces sonores et lui montrer pleins de jolis dessins avec différentes matières à toucher. De quoi ravir tout les petits bouts de choux !

Mes comptines de saisons – Editions Nathan – (illustré par Nathalie Choux) – 14,95€

Chez Nathan dans la collection Kididoc, voici une petite nouveauté : mes comptines des saisons. Ce livre est 2 en 1 : dès que bébé touche les puces sonores elles émettent la petite comptine mais bébé va pouvoir animer les saisons grâce à différents types de tirettes ! Ainsi, il pourra faire pleuvoir sur la grenouille assise tranquillement sur son nénuphar, éloigner les nuages du soleil qui sourit tellement il fait beau, faire tomber la neige du sapin sur le petit bonhomme juste en dessous, ou encore balancer le panier de moules de la petite fille sur la plage (sûrement une petite bretonne)!

Dans cet opus, bébé pourra donc découvrir 4 chansons de saisons : “Vent frais” pour l’hiver, pour le printemps ce sera “voici le mois de mai où les fleurs volent au vent”, l’été nous irons “à la pêche aux moules” (je ne veux plus y aller maman …!) et en automne “il pleut il mouille c’est la fête à la grenouille”. Autant dire de grands classiques de notre enfance !

On aime particulièrement le fait que bébé pourra aussi bien danser sur les petites comptines que le fait qu’il pourra jouer avec ce livre cartonné tout coloré.

Mes premières chansons d’Abba – Editions Grund – 10€ (Illustré par Kiko)

Si vous voulez faire découvrir les grands classiques d’ABBA à bébé, voici le livre sonore parfait ! Au gré des pages, bébé rencontrera Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid chanter leurs chansons et raconter un peu leur histoire.

Entre Waterloo, Hasta Manana, Ring Ring, Mamma mia, Take a chance on me ou encore Chiquita, bébé pourra danser sur ses premières chansons du groupe mythique. Certaines chansons sont donc très bien connu du public (on pense notamment à Mama mia) et d’autres un peu moins, mais c’est ce qui fait la diversité de ce livre sonore. Si avec ça bébé n’a pas le rythme dans la peau, je redonne mon chapeau !

Contrairement à d’autres livres musicaux, les paroles des chansons ne sont pas écrites mais sur chaque page, il y a une information sur le groupe.

Les illustrations nous entraînent dans l’univers gai et coloré de ce groupe incontournable, on adore !

Mon petit Picasso en musique – Editions Grund – 10€ (Illustré par Séverine Cordier)

Si l’univers de Picasso était raconté en musique, il le serait avec ce livre musical pour bébé !

C’est une immersion dans l’univers de Pablo Picasso qui est proposée au fil des tableaux et des puces sonores de ce livre. Chaque œuvre est en effet accompagnée d’un extrait musical qui évoque l’ambiance transmise par la toile.

” La vida breve ” de De Falla évoque les origines espagnoles du peintre alors qu’on découvre l’œuvre ” Autoportraits 1901 “.

On admire ” Feuille de musique et guitare ” au son des ” Chants d’Espagne ” d’Albeniz. La passion de Picasso pour le cirque est illustrée par ” Rideau de scène pour le ballet Parade ” sur un extrait de ” Parade ” d’Erik Satie. Le célèbre tableau ” La flûte de Pan ” est illustré musicalement par ” Pan et les oiseaux ” de Jules Mouquet. On observe la sculpture ” La chèvre ” au son des ” Suites pastorales ” de Chabrier et l’ouvrage se termine sur le dessin ” La colombe de la Paix “, au son de ” Hymne à la joie ” de Beethoven.

Allié musique, oeuvres d’art et culture dans un seul et même livre est un pari réussi par l’illustratrice.

Mes premiers airs de reggae Volume 2 – Editions Grund – 10€ (illustré par Thierry Manes)

Vous êtes plutôt reggae ? Alors offrez ce livre musical spécial musique de reggae pour faire découvrir les bases à votre enfant ! Les puces sonores du tome 2 de mes premiers airs de reggae joueront les musiques originales en instrumental. Pas de paroles cette fois-ci, juste des instruments de musique. Ce qui n’enlève rien au charme des chansons.

Comme toujours avec ce type de livre musical, bébé devra chercher la petite puce sonore a activé et une fois trouvé, vous allez avoir la chanson régulièrement. Un jeu de cherche et trouve assez amusant pour bébé.

On adore le côté fêtard que le livre illustre. Pour reggae night de Jimmy Cliff, bébé se retrouve plonger dans une fiesta Jamaïcane sur la plage, pour “Chacun sa route, chacun son chemin” de Tonton David, le combi est de sortie alors que des personnages chantent et dansent à côté ! Retour ensuite sur un concert endiablé avec “j’sais pas jouer” pour finir sur un moment de détente sur la plage avec “Could you be love” de Bob Marley. Bébé se déhanchera sur “No Woman no cri” de Bob Marley et finira en sautillant sur une musique entrainante d’Alpha Blondi “Cocodi Rock”. Tout un programme !

Mes premières chansons d’engins et de bolides – Editions Grund – 10€ (illustré par Charlie Pop)

Cette fois, on va retrouver des chansons liés à des moyens de locomotion ! Il y découvrira 6 univers avec 6 chansons différentes. Reste à trouver les puces pour activer chaque chanson (allez c’est trop facile maintenant !)

Ainsi, en premier bébé découvrira “ma torpédo”, une charmante petite voiture qui conduit du nord au midi en bravant tous les temps ! Ensuite, bébé pourra prendre le train avec “le petit chemin de fer” et sa locomotive dont on ne sait pas si elle est partie ou non ! Puis, bébé partira à la campagne découvrir “un tracteur” qui roule et tourne dans les champs.

Oh zut, il y a à présent le feu, On ne sait pas qui de la cantinière ou du cantinier a mis le feu mais il est nécessaire d’appeler les pompiers en criant “au feu les pompiers” en espérant que le feu se résorbe vite (tout en félicitant le dur travail de nos amis pompiers). Votre bout de chou prendra son vélo (“Mon vélo”) tout en grognant que rien ne va et qu’il aurait mieux fait d’aller à pied ! Ah sacré vélo qui fait mal au dos ! Il finira son petit tour des engins et bolides avec un bus et la chanson “The wheel on the bus”, avec les paroles en anglais écrite.

Mon petit concert de musique classique – Editions Grund – 16,95€

Comparé aux autres livres que je vous ai présenté, on est sur un livre grand format ! Au travers de ce livre fort amusant, les petits vont alors découvrir de grands classiques de la musique classique !

Les airs de musiques sont alors illustrés sur une double page très colorée. On plonge alors dans l’univers de chaque musique ! Bébé savourera une petite pause détente dans la campagne au son de la mélodie “les 4 saisons : le printemps” de Vivaldi. Il passera en Turquie à regarder et écouter “la marque Turque” de Beethoven. Une petite pause marine avec “l’aquarium” de Camille Saint Saëns fera le plus grand plaisir à notre petit aventurier. Allez hop, ensuite on se réjouit avec la musique d’Haendel et sa “Réjouissance”. On tourne la page et on s’envole directement dans un Londres dynamique avec en fond sonore “Picadilly” de Satie. Pour finir son voyage et pour un sommeil apaisé, rendez-vous dans son lit avec “l’air des clochettes de Mozart”. Dodo assuré après toute cette aventure !

Ce qui est assez génial avec ce livre, c’est que nous avons à la fois des puces sonores qui vont jouer les différents morceaux de musique mais aussi pleins d’effets lumineux qui clignotent au rythme de la musique. De quoi ravir et surprendre bébé dès qu’il touchera une puce !