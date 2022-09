Bébé : 3 produits Topicrem à découvrir

La peau de votre bébé est sensible et nécessite des soins adaptés à sa peau fragile. Topicrem a créé une gamme spéciale pour votre bébé. J’ai mis à contribution ma fille de 9 mois pour ce test. Et je peux vous dire d’ores et déjà qu’aucun bébé n’a été mal mené (elle a plutôt été enchantée). On vous en parle un peu plus en bas !

Topicrem Mon 1er pain surgras douceur – 5,90€ – 150gr

Pour nettoyer bébé, on peut très bien utiliser un savon. Ce 1er pain surgras douceur conviendra parfaitement à la peau de bébé puisqu’il est prévu pour les peaux sensibles et sèches (Maman, si vous avez aussi la peau sèche, vous pourrez aussi l’utiliser ne vous en faites pa

Il nettoie délicatement la peau sans la dessécher grâce à sa base lavante douce issue d’huiles d’olive et de coco. Il nourrit la peau grâce à l’huile de coton et la protège. La peau est douce, souple et protégée. Il déploie une mousse très onctueuse avec un délicat parfum aux notes de bergamote et mandarine, fleur d’oranger et ambre gris.

Il suffit simplement de faire mousser entre ses mains le pain surgras, puis on rince à l’eau claire. Et hop un bébé propre qui sent super bon, miam ! (ça sent surtout le bébé qu’on va croquer avec pleins de bisous tellement il sent trop bon). L’utilisation est simple et efficace rien à redire !

Topicrem Gel Nettoyant 2 en 1 – 9,90 € – 500 ml

Si vous préférez les gels nettoyants, vous allez être aussi enchanté par ce produit.

Vous pourrez utiliser ce produit aussi bien sur le visage, corps de bébé que sur ses cheveux. Ne vous en faites pas, le produit ne pique pas les yeux ouf ! Le gel nettoyant est aussi sans savon, il faut le préciser ! Il a même été soigneusement testé sous contrôle dermatologique, pédiatrique et ophtalmologique. De quoi nous rassurer !

Pour les cheveux, il suffit de l’appliquer (of course) sur cheveux mouillés et de rincer à l’eau claire. On fait de même pour le corps et le visage.

On retrouve comme sur le pain surgras la même odeur de bergamote et mandarine, fleur d’oranger et ambre gris. De quoi vous transporter dans un autre monde avec bébé. C’est fou comme j’adore les odeurs des produits pour bébé, c’est toujours dans la finesse et dans la délicatesse. C’est très agréable. Sans compter son efficacité pour nettoyer bébé et sa peau fragile. En tout cas, ma fille de 9 mois a toujours eu la peau toute douce après avoir utilisé ce produit !

Avec son gros flacon de 500ml et son petit prix, vous pourrez tenir pour un bon paquet de bain/douche avec bébé.

Topicrem Mon 1er lait ultra hydratant – 8,90€ – 200 ml

Après chaque bain, je n’hésite pas à hydrater la peau de ma petite crevette. Et avec ce lait ultra hydratant, cela permet de continuer sa routine douceur.

On applique le lait 1 fois par jour sur peau propre et sèche (ça tombe bien vous venez de laver bébé avec un super gel nettoyant ou pain surgras juste avant!) Vous pouvez l’appliquer aussi bien sur le visage que sur le corps de votre petit bout de chou.

Le lait pénètre instantanément, on peut ainsi mettre les vêtements de bébé tout de suite après l’application (promis ça ne colle pas).

Bon, je vous ai déjà parler de la bonne odeur des deux autres produits, je ne vais pas (encore) m’extasier dessus (mais c’est quand même le cas !)

En bref, on a une jolie routine pour le bain pour bébé et pour l’après. Les produits respectent la beau de bébé, ils nettoient efficacement et surtout ils la protègent. Ils cochent toutes les cases !

Vous pouvez commander les produits directement sur le site de la marque : https://www.topicrem.com

