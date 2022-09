Les sortilèges de Zora – Le roman jeunesse d’après la BD

Les sortilèges de Zora, bande dessinée de Judith Peignen et Ariane Delrieu, a été adaptée en roman jeunesse, par Eva Grynszpan. Un premier tome intitulé Une sorcière au collège, paru en septembre 2022, aux éditions Rageot, qui présente une héroïne intrépide.

Un corbeau voltige dans le ciel parisien. Il survole les toits gris de zinc des immeubles, en cette matinée d’automne. Rien ne semble troubler les couleurs de la saison, à part des lueurs qui scintillent en haut d’un bâtiment. Le corbeau rejoint une nuée d’autres corbeaux, au-dessus d’un immeuble. Alors qu’ils sont sur le point de s’y percher, une voix retentit. Une personne crie qu’elle est une sorcière ! Effrayés, les oiseaux battent des ailes en croassant… Seul l’oiseau le plus curieux reste, se posant sur la terrasse au sommet de l’immeuble. Là se trouve un vaste jardin à la végétation luxuriante.

Zora ne veut pas écouter sa grand-mère, qui souhaite que la jeune fille se mêle aux nonsorciers. Pour cela elle doit mener une vie de collégienne, et se voit priver de ses pouvoirs… Mais la jeune sorcière ne veut pas de tout cela et va faire son possible pour ennuyer sa grand-mère et tenter de retrouver la magie. Pendant ce temps, elle doit aller, pour la première fois, au collège, et là, rien n’est facile pour l’héroïne ! Le récit est bien découpé en chapitres, plaisant et facilement à lire, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans. L’héroïne est intrépide, amusante et attachante, l’univers de la magie est captivant et intrigant, tout comme ces interdictions et le fait de devoir se cacher. Quelques notes d’humour viennent dynamiser l’ensemble de l’histoire, tout comme des notes du grimoire de la jeune fille. De belles illustrations accompagnent parfaitement le récit.

Une sorcière au collège est le premier tome de la nouvelle série, Les sortilèges de Zora, inspirée de la bande dessinée du même nom. Un roman jeunesse, des éditions Rageot, captivant et amusant, qui présente une héroïne intrépide, qui compte bien mener sa vie comme elle l’attend et avec de la magie !

