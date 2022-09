Maîtres Assassins – Osahar

Osahar est le premier tome de la nouvelle série Maîtres Assassins, du même univers que Les Maîtres Inquisiteurs, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Sylvain Cordurié et Gianluca Gugliotta, parue fin août 2022, qui propose de découvrir la guilde de Neferis, des tueurs aguerris.

A quelques lieux de Montban, dans l’ouest de l’Ardaigne, des cavaliers arrivent vers un château. Depuis que les Maîtres Assassins étaient ouvertement engagés contre l’ordre dans la bataille d’Ares, lorsque l’impératrice avait tenté de prendre le pouvoir, Neferis faisait preuve de prudence. Aussi, elle limitait ses déplacements, ne répondant qu’aux invitations qu’elle ne pouvait décliner. Ainsi, elle se devait de retrouver Jarle de Beaumar, vieux paralytique sans héritier, dont la seule satisfaction dans la vie était de voir ses voisins, qui lorgnaient avec avidité ses terres, quitter ce monde avant lui. Une satisfaction que les Maîtres Assassins lui accordent, en échange d’une part très raisonnable de sa fortune. Neferis arrive dans la cour et demande des nouvelles de son maître à Erthu. Le serviteur affirme que son maître se porte bien.

Alors que Neferis monte rencontrer le maître des lieux, ses compagnons trouvent les occupants nerveux. Neferis continue son chemin, ne se doutant pas qu’au bout, un guet-apens l’attend. Ainsi, c’est avec une tension certaine et de l’action que débute cet album et la nouvelle série. Il y a quelques références à la série Les Maîtres Inquisiteurs, qui fait partie du même univers, mais le récit reste complet, il n’est pas nécessaire de tout connaître, même si cela est quand même mieux. La bande dessinée ne manque pas d’intérêt et promet, on l’espère, une belle suite, proposant de découvrir une guilde d’assassins menacée par des concurrents… L’intrigue est bien menée, le récit se lit assez bien, avec des questionnements, du suspense, de l’action, des inquiétudes, une infiltration et une quête. Le dessin est agréable, plutôt bien exécuté, offrant quelques belles scènes d’action.

Osahar est le premier tome de la nouvelle série Maîtres Assassins, du même univers que Les Maîtres Inquisiteurs, des éditions Soleil. Un récit complet captivant, bien mené, qui propose de découvrir une guilde d’assassins qui est un peu mise à mal par des concurrents étranges…

