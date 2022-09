Découpe – Ed. L’école des loisirs

Découpe est un nouveau titre de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en août 2022. Un album de Rascal qui simple, efficace et pourtant captivant, qui invite à l’imaginaire, avec l’aide de feuilles de couleurs et d’une paire de ciseaux, jouant avec les contrastes, invitant à découvrir des formes…

Clic clac ! Voici, sur fond noir, une paire de ciseaux blanche. Quelques feuilles de papier, de différentes couleurs, sont également à découvrir. Il y a du noir, de l’orange, du bleu, du blanc, du jaune, de vert et du rouge. Clic clac ! La paire de ciseaux passe par-là et découpe un joli cercle, dans la feuille rouge. Cette forme peut devenir une grande horloge, un soleil, une roue de camion, un bouton de culotte, un petit pois ou encore un visage… Clic clac ! La paire de ciseaux vient découper une feuille noire, pour faire un beau carré.

Le livre est visuel, captivant et curieux. Il invite les jeunes lecteurs à prendre une paire de ciseaux, ainsi que des feuilles de couleurs, pour découper des formes et s’imaginer ce qu’elles pourraient devenir par la suite. A chaque double page, les enfants découvrent un peu de texte et une illustration qui joue avec les couleurs, les contrastes et la découpe. A travers cet album original, ils découvrent les formes, tel que le rond, le carré, le triangle, le rectangle et l’ovale. Des formes qui peuvent devenir plein de choses, comme un soleil, un visage, une pyramide, un quart de pizza, une carte à jouer, une porte d’entrée… Le texte est simple et clair, proposant aussi d’enrichir le vocabulaire des enfants. Le graphisme est également épuré, jouant avec les couleurs et les contrastes, pour captiver le regard.

Découpe est un nouveau titre de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, aussi simple que captivant. Le livre invite à découvrir les arts plastiques, la découpe, les formes, les couleurs et laisser libre l’imagination des petits, pour s’inventer des objets à partir des formes découpées.

