Les nouvelles aventures de Bruno Brazil – Terreur boréale à Eskimo Point

La série Les nouvelles aventures de Bruno Brazil se poursuit avec ce troisième tome, paru en septembre 2022, aux éditions Le Lombard. Un album de Laurent-Frédéric Bollée et Philippe Aymond qui présente une nouvelle enquête et mission, pour l’agent de WSIO et ses équipiers, qui vont se retrouver au milieu de faits intrigants, inquiétants…

A Boston, dans le Massachusetts, dans le port, un bateau rempli de poissons est vidé, avec l’aide d’une grue. Alors que des hommes regardent la cargaison descendre dans la benne d’un camion, l’un d’eux reste stupéfait. Il explique à ses collègues qu’il a vu un corps tomber dans la benne. Les autres ont beau lui expliquer que c’est impossible, Andy monte dans la benne pour en être sûr. Là, il découvre le corps inerte d’un jeune homme. Un peu plus tard, toujours à Boston, Gaucho et Whip se rendent à morgue. Ils sont venus voir le corps d’un pauvre type retrouvé dans un container à poissons. Whip qui est au volant d’un prototype de voiture pour personne à mobilité réduite, reste sur place, tandis que Gaucho s’avance vers la morgue. Il entre dans le bâtiment, et découvre rapidement un homme à terre. L’homme est vivant, mais assommé…

C’est avec une curieuse mort, une tentative d’enlèvement du corps et des expériences faites sur ce cadavre que débute le récit. L’intrigue prend donc rapidement, avec des faits intrigants et de l’action rapidement mise en place. L’enquête s’avère de plus en plus inquiétante et dangereuse, pour Bruno et Tony partis à Eskimo Point. L’intrigue est bien découpée, présentant une bande dessinée rythmée, sur l’enquête qui avance au bureau pour Gaucho et Whip et d’un autre pour Bruno et Tony partis sur place. Les éléments s’entrecoupent laissant des doutes s’installer, avant conformation de certains questionnements. Suspense et action sont au rendez-vous, dans ce nouvel album palpitant, plein de suspense et d’action. Le dessin est semi-réaliste, le trait structuré, dynamique et assez plaisant.

Terreur boréale à Eskimo Point est le troisième tome de la série Les nouvelles aventures de Bruno Brazil, des éditions Le Lombard. Une nouvelle enquête inquiétante, déroutante et captivante, pour le héros et ses compagnons, pleine de suspense et d’action.

