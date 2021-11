LIVRES : Quoi offrir à Noël pour bébé (0 – 1 an) ?

Noël arrive bientôt (plus que quelques dodos avant d’ouvrir tous ces cadeaux) ! Mais on ne sait pas toujours quoi offrir à ses proches et encore plus à un bébé de moins d’un an. A la rédaction, on vous a trouvé des petits cadeaux tout mignon qui amusera bébé mais aussi qui l’aidera dans son développement. Coup de coeur assuré.

Le traineau du Père Noël (éditions Gründ) – Yu-Hsuan Huang (6,90€) – Dès la naissance

Clairement, ce petit livre à tirette est à offrir avant noël, histoire que bébé se familiarise avec le monde fantaisiste du Père Noël ! L’histoire est que le père noël se prépare pour sa grande tournée et il lui faut quelqu’un pour l’aider à la préparer ! C’est alors bébé qui va s’y coller !

Avec ses couleurs vives, et son format carton, l’enfant apprend à affiner sa motricité avec les différentes tirettes à tirer, tourner ou à déplacer tout en s’émerveillant de l’univers du père noël. Bébé sera forcément enchanté.

A partir de la naissance.

Banquise et Rivière, deux nouveautés chez Editions Nathan – Amandine Laprun (8,90€) Dès la naissance

A la naissance, bébé voit exclusivement en noir et blanc mais perçoit plutôt les contours et les contrastes. Ce n’est que quelques semaines plus tard qu’il commence à découvrir les couleurs. Avec Banquise et rivière, bébé pourra distinguer au premier abord les contours (en noir et blanc) puis en tirant sur le volet, bébé va pouvoir découvrir l’animal en couleur !

Sur la Banquise, le bébé va s’émerveiller devant un autre monde animal : ce sera au tour du bébé phoque de se dévoiler, puis au manchot, à l’ours blanc, au renne, et au morse !

Au bord de la Rivière va faire découvrir au bébé des animaux qui vivent au bord d’une rivière. La première page sera consacré au martin pêcheur, puis ce sera au tour de la libellule suivi du canard, de la grenouille puis du héron.

Promenade dans les bois – Editions Nathan (dès 6 mois) Emiri Hayashi

Dans la collection Petit Nathan, voici un livre animé pour les bébés riche en couleurs, détails et poésie ! L’automne est arrivé dans la forêt : les écureuils ramassent et cachent des noisettes, le cerf brame et protège sa biche et son faon, les sangliers et les belettes sont de sortie, et le petit ourson court après les papillons! Avant le grand sommeil d’hiver, les animaux ont beaucoup à faire !

Bébé continuera d’affiner sa motricité avec les tirettes tout en découvrant l’univers fabuleux de la forêt. On adore ses jolies couleurs automnales qui enchanteront aussi bien les petits que les grands.

Regarde dans la montagne – Editions Nathan (dès 6 mois) Emiri Hayashi

Emiri Hayashi nous revient avec un tout autre univers tout doux dans la collection petit Nathan : celui de la montagne et de ses animaux. Au fil des pages, bébé suivra une petite marmotte tout aussi curieuse que lui.

Au milieu des sapins, bébé rencontrera deux petits oursons tout mignon qui se réveillent et prennent leur petit déjeuner. Puis la petite marmotte apercevra ses amis les chamois et les louveteaux. En suivant son ami ourson, il pourra même voir le grand vol des aigles avant d’aller hiberner !

Avec ses illustrations colorées, argentées et tout en relief, bébé se familiarisera avec la montagne tout en laissant glisser ses petits doigts sur chacune des pages. Un joli livre tout doux pleins de poésie.

3 nouveautés dans la collection “Mes histoires signées” chez Marabout : “Un trop pleins d’émotions”, “C’est l’heure du dodo” et “On se retrouve ce soir” – Marie Cao (5,90€). A partir de 6 mois.

Cette nouvelle collection est adorable tout en étant ludique car elle apprends la langue des signes aux jeunes enfants tout en racontant une histoire le tout pour une parentalité bienveillante ! On adore le fait qu’on puisse voir des vidéos des signes à réaliser grâce à des QR Codes au fil des pages, il y a alors 20 mots clés signés dans chaque livre. De plus, à la fin de chaque livre, il y a un mode d’emploi pour apprendre à bien “signer” mais aussi une explication plus poussée sur le thème du livre pour que le parent puisse bien appréhender chacune des situations.

Dans le livre “Un trop pleins d’émotions”, Boo s’est réveillée de bonne humeur. Au fil de la journée, les rires, les déceptions, les joies et les frustrations se succèdent. Tant d’émotions à reconnaitre et à accueillir pour Boo ! Dans cette histoire, Boo doit faire face à chaque émotion et doit les accueillir sereinement. Les parents auront les clés pour aider leur enfant à aborder ses propres émotions !

L’histoire “C’est l’heure du dodo” nous narre le fait qu’il est l’heure d’aller dormir ! Boo entame alors son petit rituel du soir, mais elle peine à trouver le sommeil ! Papa et Maman vont alors l’accompagner sur le chemin des rêves. Tout parent qu’il soit se reconnaitra forcément dans cette histoire, ils pourront alors aider plus facilement leur enfant à pouvoir partir plus sereinement vers le sommeil.

“On se retrouve ce soir” raconte l’histoire de Boo qui va bientôt rentrer en crèche. En jouant elle se prépare pour ce grand jour. Papa et Maman vont lui manquer très fort mais elle sait qu’elle va les retrouver après ! Boo est alors confrontée à la fameuse angoisse de séparation mais tout va bien se passer, il n’y a pas de raison grâce à l’aide de ces parents qui l’ont aidé à appréhender la situation !

“Je rêve dans la forêt enchantée” et “Je joue dans la jungle” 2 nouveautés dans la collection “Mes premiers livres sonores” – Editions Gründ – Peggy Nille – 9,95€ – (Dès 1 an)

Les enfants adorent les petits livres musicaux, ils sont vite subjugués par eux ! Mais surtout ils en redemandent encore et encore ! Et ces deux petites nouveautés sont encore plus marrantes car elles nous invite dans une forêt et dans une jungle. Bébé se retrouve alors au milieu de ces deux univers tout en cherchant sur chaque page d’illustration les petites puces qui actionneront la musique et les bruits de la nature.

“Je rêve dans la forêt enchantée” nous emmène dans le monde d’une forêt aux couleurs vives et joyeuses. L’enfant pourra alors découvrir le chant de oiseaux, l’écureuil s’amuser dans son arbre, entendre les renards qui glapissent ou encore assister au concert des grenouilles, le brame des cerfs et le tout bien au chaud dans son lit !

“Je joue dans la jungle merveilleuse “ quant à lui nous emmène dans la jungle tropicale où bébé fera la rencontre des perroquets, des différents animaux sauvages comme le tigre ou le guépard ou même il pourra croiser des crapauds près de l’eau. Dans un détour de la forêt, il croisera aussi les ouistitis surexcités. Et s’il regarde bien, il pourra retrouver le caméléon caché dans la forêt. Que de détails qui attira forcément l’oeil de bébé !