Calendrier de l’Avent Essie 2021 à moins de 60 € – Mon avis

J’avais envie de découvrir le calendrier de l’Avent Essie 2021 en pleine connaissance de cause : j’adore leur vernis ! Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer et découvrir de nouvelles références. Sans trop en dévoiler, je dois bien avouer que je suis agréablement surprise. Pour quelles raisons ? Je vous dis tout !

« Welcome to the Essie Winter Market » 2021

Le calendrier de l’Avent Essie est esthétiquement réussi cette année. On se retrouve en immersion dans un marché de Noël au cœur même d’un paysage enneigé. Au centre du calendrier se trouve un vernis Essie grand format, décoré d’une jolie guirlande. Chaque petit chalet en bois renferme des trésors made in Essie, soit des vernis de toutes les couleurs. J’ai de suite ressenti la magie de Noël avec les petits éléments glissés dans le paysage, à savoir des sapins, des guirlandes, une boule à Neige, des chaussettes, des étoiles, une luge, des patins à glace, une écharpe, un bonnet… Bref, tout y est, on s’y croirait !

Le calendrier de l’Avent Essie est disponible au prix de 59,90 € sur le site de L’Oréal Paris.

Révélation du contenu du calendrier de l’Avent Essie 2021

Je me souviens que l’année dernière le calendrier de l’Avent Essie n’avait pas fait l’unanimité, car la marque avait glissé beaucoup de goodies autour du thème de la papeterie. J’étais donc un peu inquiète qu’on ait des cases de ce genre, hé bien… pas du tout ! Franchement, bravo à la marque qui nous a concocté 24 cases avec uniquement des vernis à ongles, yes ! Et au prix de 59,90 €, je peux d’ores et déjà vous dire que le calendrier est largement rentabilisé et ça, c’est plutôt chouette.

Des références assez classiques qui plairont au plus grand nombre

Côté contenu, agréablement surprise aussi, car on retrouve des références assez classiques d’Essie. La marque a bien choisi sa sélection, de façon à répondre aux goûts de chacun tout en proposant des couleurs plus audacieuses que j’ai hâte de tester. Elle va nous faire découvrir diverses gammes telles que la « longue tenue » avec le nude « fairy tailor » à combiner au top coat gel couture, pour un résultat ultra glossy. Et ce combo tombe à pic, car cela fait un moment que j’ai envie de tester ces vernis à l’effet torsadé, ils ont l’air canons !

Le choix des couleurs par Essie

On retrouve plusieurs références de vernis à ongles transparents dans de très jolies teintes dont 4 full size ainsi que 10 formats de 5 ml. Une couleur plus audacieuse (la « air dry 340 séchage rapide ») m’attire beaucoup, elle s’apparente à un bleu gris assez mat qui semble sécher en une minute, je vous en dirai des nouvelles. Il y a aussi plusieurs teintes nudes très sympas et un irisé, sûrement mon préféré, le « getting groovy » que je compte bien porter le jour de Noël. Bonne nouvelle également, les amoureux de dark seront servis, puisque la marque a glissé un vernis noir « licorice 88 » et un bleu nuit intense « after school boy blazer 799 ».

Quelques essentiels pour le soin des ongles

La marque n’a pas oublié de glisser quelques essentiels dont j’ai entendu beaucoup de bien, à savoir un échantillon de leur dissolvant nettoyant, un top coat (absolument génial) ainsi que 4 autres soins : l’accélérateur de séchage « good to go », l’huile pour cuticule « apricot oil », le top coat anti-écaillement « no chips ahead » ainsi que la base coat « strong start ».

Je suis contente d’avoir pu découvrir ce calendrier de l’Avent focus vernis, car cela me permet de découvrir des teintes vers lesquelles je ne me serai pas forcément tournée. Il fera aussi une belle idée de cadeau à faire à un aficionado de vernis en tout genre, succès garanti !