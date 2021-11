La 7ème édition du Festival OVNi-Objectif Vidéo Nice- aura lieu du 20 novembre au 5 décembre

La septième édition du Festival OVNi-Objectif Vidéo Nice- se déroulera du 20 novembre au 5 décembre dans près de 25 hôtels, espaces culturels et lieux insolites de Nice. Pour cette nouvelle édition, le festival accueillera des invités prestigieux. Muriel Mayette-Holtz, directrice du TNN sera la marraine du festival et l’artiste ORLAN en sera l’invitée d’honneur.

Un festival dédié à la promotion de l’art vidéo dans les hôtels, espaces culturels et lieux insolites de Nice

Le Festival OVNi-Objectif Vidéo Nice- a été créé en 2015 à l’Hôtel Windsor. Chaque année, à partir de la fin du mois de novembre, il fédère de nombreux acteurs artistiques pour permettre au public de découvrir des artistes émergents et de redécouvrir des vidéastes plus établis. Leur travail est ainsi mis en lumière à travers un parcours dans la ville qui inclut musées, espaces culturels et lieux insolites, ainsi qu’un parcours dans les hôtels niçois où l’art en mouvement s’invite dans l’intimité des chambres…

L’an dernier, en raison de la situation sanitaire, la sixième édition s’est limitée à l’Hôtel Windsor où des créations vidéographiques projetées de l’intérieur des chambres étaient visibles aux fenêtres depuis la rue.

Muriel Mayette-Holtz marraine de cette édition et l’artiste ORLAN comme invitée d’honneur

Cette année, ce sont près de vingt-cinq hôtels, musées et autres établissements niçois qui vont ouvrir leurs portes afin d’accueillir amateurs d’art et curieux.

Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice sera la marraine de cette nouvelle édition, qui aura pour titre « A lion in my room ». Inspiré du poème d’Allen Ginsberg (« The lion for real », 1958), il annonce toute l’énergie artistique qui se déploie dans les hôtels, musées et autres lieux du parcours.

L’artiste ORLAN, icône de l’art contemporain français, rejoint également cette belle édition en tant qu’invitée d’honneur.

Deux parcours artistiques : OVNi en ville et OVNi à l’hôtel

OVNi en ville du 20 novembre au 5 décembre : le festival invite à une déambulation à travers une vingtaine de musées, lieux de culture, appartements privés et lieux insolites de la ville ( Le Pôle 109, la galerie Eva Vautier, le Dojo, les bureaux des magazines De L’Air, la chapelle de la Providence….)

OVNi à l’hôtel du 3 au 5 décembre : cinq établissements niçois (Hôtel Windsor, Hôtel West End, Villa Rivoli, Hôtel La Malmaison, Hôtel Splendid & Spa) s’associent au nom de l’art et ouvrent leurs portes au public. Le temps d’un week-end, ils invitent des structures culturelles d’art contemporain françaises et internationales à investir l’intimité des chambres et les parties communes pour accueillir des œuvres vidéo contemporaines.

L’Hôtel Windsor accueille les Rencontres OVNi, une sélection de vidéos présentées par le FICEP et quelques amis d’OVNi, collectionneurs, OPLINE Prize, artistes en résidence à l’Hôtel Windsor dans l’année précédente. La meilleure vidéo sera récompensée du Prix Grand OVNi soutenu par le CHE. Dans les chambres de l’Hôtel West End et la salle de fitness de l’Hôtel Splendid, plusieurs jeunes vidéastes de la Région Sud ont été sélectionnés pour présenter une programmation inédite. Le Prix Sud Emergence, soutenu par la CECAZ, sera remis à la meilleure vidéo par un jury présidé par ORLAN.

Pour plus de renseignements : www.ovni-festival.fr