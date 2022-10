dBb Remond : découvrez leurs adorables peluches pour Noël

Cette année encore, dBb Remond revient avec sa collection incontournable de peluches trop mignonnes et toutes douces pour le plaisir des plus petits (et un peu des grands, il faut l’avouer). La marque décline alors l’ourson, sa célèbre mascotte, en doudous, en hochet ou même en ourson de grande taille. Aujourd’hui, nous vous présentons 4 oursons de la marque pour vous donner de belles idées pour Noël.

dBd Remond, la puériculture depuis 1946

La marque nait il ya plus de 70 ans créé par Raymond Lemoine. Au départ la marque s’appelle Remond puis en 2008/2009 la marque change de style et de nom pour dBb Remond mais reste toujours une société familiale !

D’années en années, (dBb)Remond a proposé de grandes innovations dans le monde de la petite enfance : le premier biberon hygiénique, la tétine anti-hoquet, la tétine à débit variable, la tétine en silicone, un cale bébé (Oscar des 10 meilleurs articles de puériculture en 1994 aux USA), ou encore un écoute bébé… Remond a accompagné des millions de bébés du monde entier dans tous les moments de leur vie, le repas, la toilette, le sommeil ou l’éveil.

Reconnue par les milieux professionnels et médicaux de la petite enfance, la réputation de Remond leur garantit une fiabilité, et une sécurité infaillible (Trophée de la normalisation 1994). Aujourd’hui, internationalement saluée pour sa créativité et son professionnalisme, Remond rappelle par la refonte de son identité et de son univers de marque, que sa vie est entièrement dévouée au bonheur… des bébés… Un véritable petit bonheur pour tous.

Le petit plus de dBb Remond ? La marque est française, donc tous les produits de la marque sont Made in France.

Allez après ce rappel historique, place à la découverte des charmantes petites bouilles d’ourson qui vont faire craquer nos petits bambins, et qui a fait craqué ma crevette de 10 mois (et moi en prime).

Pour information, toutes les peluches que nous allons présenter sont adaptées dès la naissance.

Le grand Ourson dBb Remond – 31,7cm – 20,20€

Si vous connaissez un peu la marque, vous saurez que l’ourson est son emblème. Mais pas n’importe lequel : un ourson très élégant avec un petit noeud bleu turquoise et une bouille totalement rassurante et craquante ! On kiffe.

Pourquoi doit-on craquer sur cette peluche dBb ? Pour son grand format pardi mais pas que ! Sa grande taille en fait un atout de première car bébé va pouvoir se blottir contre lui pour se rassurer. Il va pouvoir aussi l’emmener partout car elle est très légère. On parie qu’il va devenir son futur meilleur ami (tout comme les autres compagnons dBb que nous allons vous présenter).

L’ourson est véritablement tout doux, d’ailleurs il est en velours de polyester, un matériau qui lui confère à la fois douceur et moelleux.

On adore aussi ses couleurs grises foncées et beige qui donne une tonalité très chic !

Grand ourson est totalement adapté dès la naissance, il n’y a rien de dangereux pour bébé, d’ailleurs les yeux sont brodés et le noeud papillon est solidement cousu. Il est présenté dans une grande boite en carton qui le met en valeur.

Dès que ma puce a vu le grand ourson, elle lui a sauté dessus (en fait, pour être exacte, elle lui a mordu l’oreille – peut-être est ce sa façon à elle de lui dire “bonjour mon pote”, qui sait ?) et s’est blottie instantanément contre lui. Mon petit coeur de maman a complètement fondu en voyant cela.

Cette belle peluche existe en 2 formats : le grand ourson (31,7cm) ou le petit ourson (22,7cm) et le tout pour un tout petit prix (20,20€ pour le grand ourson et 13,80€ pour le petit). A vous de craquer sur l’une ou l’autre !

Le doudou plat Ourson – 8,20€

Voici un doudou qui va lui aussi devenir un incontournable pour bébé et ce pour deux raisons : il va garder précieusement la tétine de bébé (et pour les mamans qui ont toujours peur de perdre ce saint graal c’est le doudou à avoir) et il est très malléable (donc bébé va pouvoir le malmener comme il veut et l’emmener partout dans ses aventures)

On retrouve la charmante bouille du petit ourson élégant en plus petit format (environ 20 cm) Ce doudou plat est très doux et est aussi en velours de polyester comme son grand frère. Il est assez facile à prendre en main par bébé quelque soit son âge.

Son corps est tout plat alors que sa tête est “remplie”. Ce qui fait que bébé peut facilement le manipuler dans tous les sens. Lorsque bébé manipulera les pieds de doudou, ils feront du bruit (c’est comme un froissement de papier). Il va adorer, c’est certain.

Le petit plus de ce doudou est que sur l’un des bras, nous avons une accroche tétine en scratch. Il suffit simplement de passer cette accroche tétine dans la hanse de la tétine et de la scratcher. Et hop, plus de drame de tétine perdue ! Et bébé pourra ainsi câliner son nouveau copain tout en mâchouillant sa sucette. On pourrait à la place de la sucette mettre un (petit) anneau de dentition, tout est faisable avec ce petit ourson !

Les doudous Hochets Ourson : Bâton (6,40€) et Rond (6,90€)

Les hochets permettent de développer les sens comme la vue (par ses jolies couleurs chatoyantes), le toucher (oh qu’ils sont tout doux ces hochets) et l’ouïe (le grelot). Ils seront donc parfait pour amuser bébé tout en l’aidant dans son développement.

Les hochets oursons dBb Remond se déclinent en 2 types de hochet : en rond ou en bâton. Ils mesurent approximativement 18 cm chacun.

Tous les deux ont un petit grelot dans la tête (pour être exacte on dirait plus des petites billes qu’un grelot), ce qui fait tinter le hochet dès qu’on le secoue. Votre enfant va donc prendre conscience du bruit émis par le jouet, mais également faire doucement la relation entre le mouvement du hochet et le bruit du grelot.

Le hochet bâton est mou donc bébé pourra facilement le manipuler à sa guise. Avec le hochet rond, bébé pourra mettre la main dans son trou et l’attraper aussi comme il veut.

Que choisir entre le hochet ourson rond ou bâton : qu’importe ils sont juste trop mignons tous les deux ! Ils sont aussi doux et élégant que leurs grands frères cités au dessus, et leurs bouilles est toujours aussi adorables. On fond littéralement pour eux.

Et si vous avez besoin de laver l’un des oursons de la gamme sachez qu’ils peuvent se laver à 30° en machine ou à l’eau savonneuse.

Reste maintenant à savoir si vous allez craquer pour un ourson dBb Remond ou pour toute la gamme ?

Où trouver les peluches dBb Remond ?

Vous pourrez facilement les trouver en pharmacies et dans les magasins spécialisés de la petite enfance.