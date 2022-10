Apéri Bio – Un air de salsa pour éveiller les papilles

Apéri Bio, marque du groupe Markal, dédiée à l’apéritif, a étendu sa gamme avec des accents Tex Mex, depuis quelques mois. En effet, un brin de soleil et plus ou moins de piquant, avec ces trois produits bio, des tortillas de blé et deux sauces salsa, douce et forte.

Apéri Bio est une marque du groupe français Markal, qui est dédiée à l’apéritif bio. Croustillants, gourmands et festifs, les produits Apéri Bio, sont avant tout des chips et gâteaux salés croquants. Ils invitent à un moment de partage convivial, bon et sain, tout comme les produits Tex-Mex, qui sont venus compléter la gamme.

Il y a d’abord des tortillas de blé, un incontournable de la cuisine Tex Mex, que l’on garni avec une sauce, des légumes, de la viande et du fromage. La recette est simple, efficace, saine et toujours plaisante et gourmande, avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique. Des tortillas nature, parfaites pour des recettes chaudes ou froides, à déguster en apéritif, en entrée ou en plat. Les tortillas sont moelleuses et savoureuses, qu’elles soient froides ou chaudes.

Deux sauces salsa dip douce et dip forte viennent compléter la gamme. Il y a une sauce doucement épicée, pour les personnes qui n’aiment pas trop lorsque c’est relevé, puis une autre plus forte, pour les amateurs de sensations. Des recettes gourmandes et vegan, avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, plus ou moins épicées, pour quelques sensations et saveurs chaudes. Des sauces dans lesquelles on plonge les dips, bâtonnets de légumes ou nachos. Les deux sauces sont savoureuses, et notre préférée est la forte, qui saura relevée l’apéritif, et apportant du piquant aux dips, et autres bouchées gourmandes et bio.

Apéri Bio, marque du groupe français Markal, élargie sa gamme de produits bio pour l’apéritif. Des tortillas et des sauces salsa savoureuses mettent en avant un accent Tex Mex, très apprécié et appréciable, qui apporte un brin de soleil et surtout de gourmandise aux apéritifs.

