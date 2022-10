La bibliothèque des vampires – Le premier tome

La bibliothèque des vampires est une nouvelle série, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, paru en septembre 2022. Une bande dessinée de David Boriau et Man Luo, qui présente un récit étrange, captivant, deux jeunes filles qui intègrent une école d’art pleine de mystères.

Dans sa chambre, une jeune fille entend ses parents se disputer. Elle augmente alors le volume de son MP3, pour ne pas les entendre. Elle révise et range ensuite ses cahiers, dans son sac. Elle se laisse tomber sur son lit, enlève son casque. Le silence est là, elle sourit. Plus tard, elle prend les transports en commun pour se rendre à sa nouvelle école. Dans une galerie, elle observe des tableaux, la sélection de l’examen d’entrée. Elle reste devant un tableau, le sien. Elle est rapidement interpelée par une autre jeune fille, qui s’exclame. Elle trouve le tableau d’Alice superbe et pense qu’elle n’a pas besoin de suivre de cours. La jeune fille s’appelle Azaléa, et est également en première année. Azaléa poursuit en affirmant qu’elle ne pensait pas réussir l’examen d’entrée, vu que son tableau révèle le secret de l’école…

Le récit est fluide, assez rapide à lire, et plutôt plaisant. Il présente Alice, jeune fille qui suit les pas de sa grand-mère et intègre une école d’art. Elle rencontre rapidement Azaléa qui lui parle du secret de l’école. Les deux filles vont mener une enquête pour tenter de percer le secret de la bibliothèque de l’école et savoir ce qui se cache dans ce lieu étrange, où les êtres semblent aussi troublants. Rapidement, la directrice, très malade, va leur révéler la vérité, ou, tout du moins, une partie… La bande dessinée est bien découpée, levant le voile, petit à petit, autour de la bibliothèque et de quelques personnages étranges et troublants. La magie, le dessin et les créatures mystérieuses s’entremêlent dans ce récit captivant et curieux, dans lequel le suspense est plutôt bien mené. Ainsi, malgré quelques révélations, des interrogations demeurent. Le dessin est très doux, tout aussi captivant, avec un trait qui se subtil, un choix de couleurs qui offre une ambiance particulière.

La bibliothèque des vampires est une nouvelle série, des éditions Glénat, qui commence avec ce premier tome. Un album mystérieux, qui présente deux jeunes élèves d’une école d’art, pleine de mystères et de secrets, qui vont explorer l’étrange bibliothèque.

Lien Amazon