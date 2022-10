Nin-Nin le doudou français agrandit son catalogue !

En 2019, je vous présentais les fameux doudous made in France Nin-Nin qui se sont rapidement imposés dans la vie des tout-petits. Depuis, la marque a fait du chemin car elle propose d’autres produits personnalisés, autour de la puériculture notamment, dans des thèmes variés, tous plus sympas les uns que les autres.

Nin-Nin : du made in France comme on l’aime !

Nin-Nin, c’est avant tout un savoir-faire made in France. Les pièces sont parfaitement bien élaborées. La qualité des tissus est au rendez-vous. On retrouve la touche Nin-Nin avec la marque et le drapeau français cousu au doudou. Bref, le Nin-Nin est reconnaissable par son physique, il est clairement unique.

Nin-Nin la nuit, Nin-Nin le jour

Ah le Nin-Nin, ce doudou en tissu, adorable avec ces deux oreilles qui nous font instantanément penser à un petit lapin. Il est souple, doux, personnalisable qui plus est. Bref, il va rencontrer un franc succès auprès des enfants cela ne fait aucun doute. D’ailleurs, les doudous sont nombreux, impossible de ne pas trouver son bonheur. Les thèmes sont variés, il suffit de choisir celui qui fera rêver votre baby : doudou fille et garçon, doudou bio, doudou astro et même un doudou à personnaliser soi-même. Soit, un doudou qui va accompagner le bébé le soir avant d’aller se coucher pour se faire cajoler encore et encore.

Et il y a Nin-Nin le jour, qui grâce à quelques essentiels de puériculture va suivre les enfants quotidiennement. Bavoirs, bonnets, chaussons haut ou bas, plaids, couvertures et des coussins que nous avons pu découvrir. Les thématiques sont variées : des fleurs, des fruits, du liberty, des fantômes, des lapinous, du vichy, des étoiles, des renards, des voitures et bien d’autres modèles à découvrir sans plus tarder.

Mon avis sur les coussins Nin-Nin

J’ai eu le plaisir de recevoir un coussin Nin-Nin. J’ai d’abord été surprise d’apprendre que la marque s’était investie à ce point dans la vie des enfants. Ce coussin est aussi doux qu’un doudou et très tendance, de façon à faire son petit effet dans la chambre de bébé. Il est composé de deux tissus différents avec un côté tout doux et un autre en coton imprimé au motif de notre choix. N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne pour découvrir les modèles proposés par la marque. Côté dimension, je dois dire que c’est idéal pour les enfants dès leur plus jeune âge, 30*30 cm, il ne prend donc pas trop de place dans le lit. Il est moelleux, suffisamment épais. Parfait pour se blottir…

Nin-Nin ne cesse de surprendre avec sa créativité qui, parfois même audacieuse, permet de répondre aux envies de leurs clients autour de thématiques originales : Girl Power, Namasté, Tokyo, Bisous, Foot, etc. Vous allez adorer !