Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l’utilisation des cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées en raison de leurs nombreux avantages.Parmi ceux-ci nous pouvons citer la facilité des transactions financières. À côté de ces avantages, elles présentent également quelques limites qui font que certaines personnes continuent d’hésiter pour ce qui concerne leur adoption. Tous les avantages et les inconvénients des cryptomonnaies sont exposés dans cet article.

Les avantages des cryptomonnaies

Plusieurs avantages sont liés à l’utilisation des cryptomonnaies. Voici quelques-uns.

Les cryptomonnaies pour leurs faibles frais de transactions et pour leurs paiements instantanés

Le tout premier avantage des cryptomonnaies est lié à la réduction des frais qui s’appliquent à leur utilisation lors de l’échange ou de l’achat des actifs. Ceci est dû au fait que leur transaction se fait de pair à pair et ne nécessite pas d’intermédiaire contrairement aux banques.

A titre illustratif, lorsqu’un échange de fonds international se fait via une banque centrale, celui-ci comprend des frais supplémentaires qui sont liés à la conversion. Les systèmes décentralisés comme les cryptomonnaies ne facturent pas cependant des frais de conversion de devises.

Par ailleurs, en plus d’appliquer des frais suffisamment élevés, les autorités centralisées ainsi que des tiers rallongent parfois les délais de transaction dans leurs procédures. La naissance des cryptomonnaies vient mettre fin à cette frustration tout en favorisant des transactions instantanées.

L’utilisation des cryptomonnaies pour la réduction des fraudes

Les entreprises et même des particuliers traitent généralement avec des inconnus lorsqu’ils doivent faire des transactions financières au-delà leurs frontières géographiques. Ceci n’est pas toujours sans conséquence, car de la fraude peut s’en mêler.

Bien qu’il y a toujours des personnes mal intentionnées qui tentent habituellement de pénétrer les systèmes numériques, les technologies sur lesquelles se base le fonctionnement des cryptomonnaiessont ultra sécurisée. Elle contribue dès lors à la réduction du risque de fraude. D’ailleurs, des plateformes telles teslacoin permettent d’acheter, de vendre et de trader les cryptomonnaies en toute sécurité.

De même, l’utilisation des cryptomonnaies facilite l’accès aux infrastructures financières partout dans le monde et permet de servir en un temps record les personnes mal desservies avec le système classique des banques. Avec les cryptomonnaies, tout le monde peut être servi de n’importe où sans l’intervention d’une autorité centrale ou d’une banque.

Les inconvénients de l’utilisation des cryptomonnaies

Bien que de nombreux investisseurs s’intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies, certaines personnes par contre s’en méfient en raison d’un certain nombre d’inconvénients. Ce sont :

Les problèmes de mise à l’échelle et de sécurité des transactions

Beaucoup de débats sont suscités dans le monde autour de la question des cryptomonnaies. Ainsi, l’une des plus importantes préoccupations à cet effet est liée à l’évolutivité et à la sécurité des transactions.

Vu que ces monnaies se basent essentiellement sur la blockchain, elles restent très exposées à des failles surtout en ce qui concerne la cybersécurité. Au nombre des risques liés à la transaction des cryptomonnaies, il y a la possibilité de piratage. Bien que cela soit minime, ce risque existe de toutes les façons et a déjà fait coûter des millions d’argents à certaines personnes.

Le problème de volatilité des cryptomonnaies

De plus en plus, les cryptomonnaies envahissent l’esprit des investisseurs qu’ils soient jeunes ou vieux avec de vives intentions d’emmagasiner un grand nombre pour des retours prometteurs. Malheureusement, ceux-ci découvrent que ces monnaies sont sujettes à la volatilité. Cela est dû au fait qu’elles ne sont pas liées à des actifs tangibles. Cette volatilité des cryptomonnaies fait qu’ils peuvent prendre de la valeur ou chuter de façon drastique d’un jour à l’autre. Dans ces conditions, cela ne met pas en sécurité un investisseur qui désire y mettre assez d’argent.

Les risques concernant l’évolution de la technologie

Le trading des cryptomonnaies pose généralement des problèmes logistiques puisqu’elles sont liées à la technologie blockchain. Lorsque cette dernière doit être modifiée, il faut nécessairement modifier les protocoles. Par ailleurs, c’est un processus très fastidieux qui peut nécessiter assez de temps. Cela peut contribuer à ralentir alors le flux opérationnel et causer d’autres problèmes.