dBb Remond : 2 indispensables pour bébé à avoir

Il y a quelques jours, nous vous parlions des adorables peluches de dBb Remond. Aujourd’hui, nous partons à la découverte de deux indispensables dBd Remond à absolument avoir chez soi : la trousse de toilettes pour bébé et l’indispensable biberon de la marque. Allez hop, on y va !

La Trousse de Toilette Ourson DBb Remond – 43,99€

Si vous ne connaissez pas la marque je vous invite à aller (re)lire mon article sur dBd Remond (en plus vous verrez que leurs peluches et doudous sont à croquer).

Parmi les indispensables à avoir à la naissance d’un bébé, on ne peut pas oublier de prendre une trousse de toilettes comprenant tous les nécessaires pour les premiers mois de bébé. DBb Remond vous propose alors leur trousse de toilette en forme d’ourson (l’emblème de la marque) comprenant ainsi 8 indispensables.

Déjà parlons juste de la trousse de toilette, ne la trouvez vous pas trop jolie ? On a envie de l’emporter partout ! La trousse mesure 20 cm x 22,5xm (H x L sans les oreilles – avec les oreilles 20cm x 27 cm). Lorsqu’on ouvre la trousse de toilette ourson, elle se divise en deux compartiments : une partie où les accessoires peuvent être rangés dans un “élastique” cousu à la trousse (pour les accessoires dit “plats”) et l’autre partie où il y a 2 pochettes (pour les plus gros accessoires). Tous les accessoires sont de la couleur de la marque à savoir bleu turquoise et blanc (et marron pour le thermomètre)

Les indispensable de la trousse de toilettes dBb Remond

La trousse se compose alors de 8 indispensables.

un peigne : parfait pour peigner les petits cheveux de bébé. Le manche est un peu rond ce qui fait qu’on peut facilement le prendre en main (impossible qu’il vous échappe des mains !)

la brosse avec des poils synthétiques tout doux : Dès que bébé commence à avoir un peu plus de cheveux, la brosse sera parfaite pour démêler avec douceur ses cheveux. Avec son manche doux et ergonomique (probablement en silicone), même bébé voudra le prendre.

Dès que bébé commence à avoir un peu plus de cheveux, la brosse sera parfaite pour démêler avec douceur ses cheveux. Avec son manche doux et ergonomique (probablement en silicone), même bébé voudra le prendre. un coupe ongles à manche ergonomique : Ah bébé et ses ongles qui poussent à une vitesse folle ! Sentez vous à l’aise de couper ses ongles avec ce coupe ongles à manche ergonomique, vous verrez vous prendrez vite le coup. Après un mois, couper les ongles des doigts de manière arrondie et pas trop court. Concernant les pieds, afin d’éviter les ongles incarnés, on conseillera de couper ses ongles de pieds de manière droite. Soyez juste un peu patient(e) les premiers temps lorsque vous le faites et bébé finira par adorer se faire couper les ongles. Si, si croyez moi !

Ah bébé et ses ongles qui poussent à une vitesse folle ! Sentez vous à l’aise de couper ses ongles avec ce coupe ongles à manche ergonomique, vous verrez vous prendrez vite le coup. Après un mois, couper les ongles des doigts de manière arrondie et pas trop court. Concernant les pieds, afin d’éviter les ongles incarnés, on conseillera de couper ses ongles de pieds de manière droite. Soyez juste un peu patient(e) les premiers temps lorsque vous le faites et bébé finira par adorer se faire couper les ongles. Si, si croyez moi ! un ciseau pour les ongles à bouts arrondis avec étui de protection : Pour ceux qui ont un peu peur de commencer avec le coupe ongles, on part sur le ciseau à bout arrondis. Avec le bout arrondi impossible que bébé se fasse mal (ou que vous lui fassiez mal). Encore une fois, prenez votre temps et coupez lui les ongles à un moment où il est calme. Il est aussi très agréable que le ciseau ait un embout de protection ! N’oubliez pas de désinfecter les lames du ciseaux avec de l’alcool à 70° (même conseil pour le coupe ongle).

Pour ceux qui ont un peu peur de commencer avec le coupe ongles, on part sur le ciseau à bout arrondis. Avec le bout arrondi impossible que bébé se fasse mal (ou que vous lui fassiez mal). Encore une fois, prenez votre temps et coupez lui les ongles à un moment où il est calme. Il est aussi très agréable que le ciseau ait un embout de protection ! N’oubliez pas de désinfecter les lames du ciseaux avec de l’alcool à 70° (même conseil pour le coupe ongle). un mouche bébé : Encore un autre indispensable de notre hiver (pas à notre plus grand bonheur mais ce sont les joies de l’hiver). Etant donné que bébé ne sait pas se moucher tout seul avant l’âge de 2-3 ans, il va falloir le faire pour lui. Allongez votre enfant sur le dos, la tête surélevée de préférence. Commencez par injecter du sérum physiologique dans les narines de votre enfant, puis placez ensuite l’embout de façon délicate à l’entrée d’une de ses narines, en veillant à ne pas trop l’enfoncer. Exercez une pression sur le réservoir de la poire. L’appel d’air ainsi créé aspire les sécrétions et voila ! N’oubliez pas de nettoyer ensuite le mouche bébé !

Encore un autre indispensable de notre hiver (pas à notre plus grand bonheur mais ce sont les joies de l’hiver). Etant donné que bébé ne sait pas se moucher tout seul avant l’âge de 2-3 ans, il va falloir le faire pour lui. Allongez votre enfant sur le dos, la tête surélevée de préférence. Commencez par injecter du sérum physiologique dans les narines de votre enfant, puis placez ensuite l’embout de façon délicate à l’entrée d’une de ses narines, en veillant à ne pas trop l’enfoncer. Exercez une pression sur le réservoir de la poire. L’appel d’air ainsi créé aspire les sécrétions et voila ! N’oubliez pas de nettoyer ensuite le mouche bébé ! un thermomètre pour le bain : Pour son bien être et son confort, il est recommandé d’utiliser un thermomètre de bain pour être certain(e) que l’eau est à bonne température. Pour rappel, le bain de bébé doit être aux alentours de 37° pour qu’il s’y sente bien. Avec ce joli thermomètre en forme d’ourson (toujours aussi élégant), vous saurez exactement la température de l’eau !

Pour son bien être et son confort, il est recommandé d’utiliser un thermomètre de bain pour être certain(e) que l’eau est à bonne température. Pour rappel, le bain de bébé doit être aux alentours de 37° pour qu’il s’y sente bien. Avec ce joli thermomètre en forme d’ourson (toujours aussi élégant), vous saurez exactement la température de l’eau ! une éponge : Qui dit bain, dit aussi éponge pour nettoyer parfaitement votre petit bout de chou. Cette éponge en mousse sera parfaite pour son bain. Il vous suffit de mouiller l’éponge, de mettre dessus soit un pain surgras ou un gel nettoyant et de faire mousser sur bébé ! Une fois que bébé est tout propre, on vous conseillera de la rincer abondamment, de l’essorer puis de la laisser sécher.

: Qui dit bain, dit aussi éponge pour nettoyer parfaitement votre petit bout de chou. Cette éponge en mousse sera parfaite pour son bain. Il vous suffit de mouiller l’éponge, de mettre dessus soit un pain surgras ou un gel nettoyant et de faire mousser sur bébé ! Une fois que bébé est tout propre, on vous conseillera de la rincer abondamment, de l’essorer puis de la laisser sécher. Un p’tit doigt pour brosser les premières dents de bébé ou soulager ses gencives douloureuses : ce petit accessoire n’a l’air de rien mais il va vous faciliter la vie comme jamais avec les gencives douloureuses et les dents de bébé. C’est un embout en silicone que vous pourrez mettre sur votre index. Il y a deux faces : une avec des picots (géniale pour soulager ses gencives douloureuses) et une en forme de brossette (pour brosser les premières quenottes). Nettoyez bien évidemment l’embout après chaque utilisation.

Maintenant, on emmène partout cette trousse de toilette très pratique !

Le biberon en verre dBd Remond – 240 ml

A la base, dBb Remond est un pro du biberon. C’est d’ailleurs en 1946, que le biberon hygiénique nait : le tout premier biberon avec système bague à vis dont la tétine est protégée par un capuchon. Et depuis, la marque n’a eu de cesse de continuer ses innovations (la tétine anti-hoquet, la tétine à débit variable, la tétine en silicone et bien d’autres…)

Le biberon que nous vous proposons est en verre, c’est un verre à grande résistance thermique et mécanique : en bref il est solide et résiste à la chaleur. De quoi satisfaire la grande maladroite que je suis.

Au niveau de la tétine, c’est une tétine anti-colique. Grâce à son régulateur d’air, bébé ingère moins d’air et lui provoque ainsi moins de coliques. La tétine parfaite pour un bébé au top de sa forme ! En plus, il y a 3 vitesses possibles sur cette tétine. J’avais peur que ma fille n’accepte pas une nouvelle tétine et pourtant il n’y a pas eu de souci ! Donc allez-y les yeux fermés.

Avec ce biberon, vous serez aussi plongé dans l’univers de Paris avec ces dessins emblématiques des monuments (La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre Dame de paris, le Moulin Rouge). C’est trop mignon. De quoi vouloir emmener bébé à Paris avec son tout nouveau biberon.

Le biberon est entièrement stérilisable (tétine, corps). Petits conseils : Préférez un stérilisateur plutôt que la stérilisation à l’ébullition dans une casserole ou au trempage dans un liquide désinfectant qui a tendance à laisser une forte odeur et ce afin de préserver l’élasticité de la tétine. Le nettoyage avec des goupillons en caoutchouc, en silicone ou en nylon est recommandé.

Vous pourrez acheter ce biberon à tout petit prix : entre 6 à 8€ selon l’enseigne.

Astuces : Faites chauffer le biberon rempli d’eau minérale dans un chauffe-biberon, puis verser la quantité de lait en poudre. La poudre se dissoudra facilement avec peu de grumeaux. Le biberon fermé, rouler verticalement le biberon dans vos mains pour bien homogénéïser le contenu. Un lait chaud ou tiède sera beaucoup mieux digéré et facilitera l’endormissement. Et un bébé

Les produits dBb Remond sont disponibles en pharmacie et en magasins spécialisés sur la petite enfance.

